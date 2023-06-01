Це потрібно обом сторонам: і військовозобов'язаному, і армії, адже людина може не знати про якісь свої захворювання. Розповідаємо, як відбувається ВЛК.

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Під час проходження медкомісії військовозобов'язаного оглядає:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Військовозобов'язаного можуть направити на обстеження до інших спеціалістів в разі потреби. Після огляду медиків засідає військово-лікарська комісія, яка приймає рішення про не/придатність особи до служби.