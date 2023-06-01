Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях. Рассказываем, как происходит ВЛК.

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Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Военнообязанные могут быть направлены на обследование к другим специалистам в случае необходимости. После осмотра медиков заседает военно-врачебная комиссия, принимающая решение о не/пригодности лица к службе.