В Законе Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации говорится, что во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Пригодность человека к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медицинского осмотра военнообязанного.

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Медицинские состояния и заболевания, временно или полностью освобождающие военнообязанных от службы – в мирное и/или военное время, определенные в приказе Министерства обороны Украины №402. Мы разобрались в этом непростом документе и подготовили полный перечень таких заболеваний.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

Непригодными для военной службы с исключением с воинского учета признаются пациенты:

с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии (другие стадии – ограниченно пригодны);

с гипертонической болезнью III стадии (другие стадии – ограниченно пригодны);

с цереброваскулярными болезнями (например, инфарктом головного мозга или инсультом) со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Инфекционные болезни

Преимущественно инфекционные заболевания не освобождают от мобилизации в военное время. К примеру, кишечные, бактериальные, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием для призыва. А в военное время такие пациенты считаются ограниченно годными.

Но есть и исключение – прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани считается достаточным основанием для непригодности военной службы с исключением с воинского учета. Также непригодны к военной службе с исключением с воинского учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов. А также люди с ВИЧ, сопровождающийся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Новообразования

Основанием для непригодности к военной службе с исключением с воинского учета являются:

первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения;

быстро и медленно прогрессирующие злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (лимфогранулематоз, неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п.), со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Другие онкозаболевания делают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным – в военное. Временная непригодность или ограниченная пригодность в таких случаях определяется индивидуально.

Заболевания нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний (кроме вегетососудистой);

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением с военного учета становятся больные, имеющие:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Другие нарушения психики и поведения могут служить причиной непригодности к службе в мирное время, однако в военное время – пригодность оценивается в индивидуальном порядке.

Болезни глаз и придаточного аппарата

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те, у кого:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Основаниями для исключения с воинского учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), в частности аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

разные грыжи со значительными нарушениями функций.

Заболевания почек и мочеполовой системы

Основанием для исключения с воинского учета являются болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью. Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением с воинского учета при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваний половых органов со значительными нарушениями функций.

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Болезни эндокринной системы

Все болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета, нарушения других эндокринных желез, нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций, являются основанием для непригодности к военной службе как в мирное, так и в военное время.

Заболевания крови

Причиной непригодности к службе с исключением с воинского учета могут быть быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие заболевания крови, нарушения с привлечением иммунного механизма.

Заболевания костей, суставов и мышц

Непригодны к военной службе с исключением с воинского учета лица с артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, с приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни кожи

Основанием для исключения с воинского учета может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни уха

В большинстве случаев лица с такими заболеваниями непригодны к военной службе в мирное время и ограниченно пригодны в военное время. Основанием для исключения с воинского учета может быть только стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота.

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета являются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций.

Заболевания органов дыхания

Непригодными к военной службе с исключением с воинского учета считаются только те, у кого хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Травмы, отравления и другие последствия действия внешних причин

Основанием для полной непригодности к военной службе являются травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций.

Какие врачи проводят осмотр во время комиссии

Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

дерматолог;

стоматолог.

Военнообязанные могут быть направлены на обследование к другим специалистам в случае необходимости.

Заключение

Как видим, в большинстве случаев человека признают непригодным к мобилизации в военное время, если у него есть заболевание со значительным нарушением функций. Но для каждого органа и системы оно имеет свои критерии, поэтому окончательно определить пригодность человека к призыву может только военно-врачебная комиссия.