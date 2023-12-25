Проблема безпліддя

Діагноз безпліддя встановлюють, коли пара не може зачати дитину після року регулярних сексуальних контактів без використання контрацептивів. Згідно з науковими даними, кожна шоста пара у розвинених країнах і кожна одинадцята в країнах, що розвиваються, стикаються з проблемою безпліддя.

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Раніше дослідження вказували на пряму кореляцію між індексом маси тіла (ІМТ) та безпліддям, але остаточні висновки не були зроблені. Один із недоліків використання ІМТ – він не враховує розподілу жиру в тілі, і деяким людям можуть ставити помилковий діагноз "ожиріння". У новому дослідженні вчені з Центральної народної лікарні в Хойчжоу (КНР) визначили окружність талії, як додатковий показник.

Нове дослідження безпліддя

З використанням даних із Національного дослідження стану здоров'я та харчування США (NHANES), яке включає фізичні перевірки та опитування, вчені аналізували зв'язок між розміром талії та безпліддям. Їхня вибірка включала понад 3 000 жінок, які брали участь у програмі з 2013 по 2018 рік.

Розмір талії впливає на фертильність жінок

Загальний аналіз показав, 327 з них (або близько 11%) зіткнулися з проблемою безпліддя. Більший обхват талії був пов'язаний з вищим ризиком безплідності, навіть після коригування ІМТ та інших факторів. Результати показали, що кожен додатковий сантиметр в обхваті талії збільшував ймовірність безпліддя на 3%.

Коли жінок розділили на п'ять груп залежно від окружності талії, у тих, у кого талія була ширшою (від 109,3 до 172,5 см), ризик безплідності був у 2,64 раза вищим, ніж у тих, у кого талія була вузької (від 56,4 до 77,8 см).

У результаті, у жінок з безпліддям були більші розміри талії (102,8 см) та ІМТ (32), порівняно з жінками з нормальною фертильністю (93,7 см та ІМТ 28,7). Безплідні жінки також були старшими (у середньому 35,1 року проти 30,7 року) і зазвичай мали вищий рівень освіти. Серед безплідних жінок також частіше були курці, жінки з гіпертонією та цукровим діабетом і ті, хто мав більше однієї вагітності.

Хоча це дослідження надало важливі дані про зв'язок між розміром талії та безплідністю, вчені зазначили, що вони лише показали асоціацію, а не прямий причинно-наслідковий зв'язок.