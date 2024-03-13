Донині деякі категорії мали проходити його щороку, що ускладнювало виконання професійних обовʼязків та спричиняло порушення виробничого процесу, особливо під час війни.

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У новому наказі МОЗ переглянуло вимоги та визначило диференційований підхід щодо строків проходження періодичного психіатричного огляду осіб. Він залежить від виду діяльності працівника.

Зверніть увагу! Тепер психіатричні огляди можуть бути попередніми, періодичними та позачерговими, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин.

Які терміни залежно від виду професії

Один раз на рік відтепер огляди обов'язковими будуть – для працівників підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, які мають контакт з харчовими продуктами в процесі їхнього виробництва, зберігання і реалізації, а також для працівників фармацевтичних підприємств, аптечних закладів, в тому числi осіб, якi за своїми службовими обов'язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорів.

Раз на два роки – для працівників, зайнятих на підприємствах атомної енергетики та атомної промисловості, а також для членів екіпажів морських суден та суден внутрішнього плавання.

Раз на три роки – для працівників, які для виконання своїх професійних завдань і обов’язків або діяльності повинні мати дозвіл на право придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, зокрема мисливської, газової та травматичної, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів.

Раз на п’ять років – для медичних працівників закладів охорони здоров’я, а також для працівників закладів освіти, водіїв транспортних засобів, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів.

Попередній психіатричний огляд, або позачерговий

Згідно із наказом, попереднiй психiатричний огляд будуть проходити особи перед обранням на посаду чи прийняттям її на роботу чи службу або перед початком виконання окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби) з особливими вимогами до стану психiчного здоров'я.

"У випадку виникнення психічного розладу в проміжок часу між оглядами проводиться позачерговий психіатричний огляд", – ідеться у наказі МОЗ.

Важливо! Його здійснюють на вимогу роботодавця чи пiдприємства, установи або органiзацiї, що уповноважило, найняло чи призначило особу на виконання нею окремих видiв дiяльностi. Але обов'язково за згодою самої особи.

Також згідно зі змінами, передбаченими наказом, довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, дійсна один рік з дати проведення огляду.