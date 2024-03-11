Зокрема, мова про хвороби нервової системи. Розповідаємо детальніше про те, які саме хвороби нервової системи є підставою для визнання непридатним до служби.

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Хвороби нервової системи

Українське законодавство визначає перелік хвороб, які можуть бути підставою для тимчасової відстрочки військовозобов'язаних від служби або ж визнання їх непридатними як у мирний, так і у воєнний час.

Хвороби нервової системи можуть стати причиною повної непридатності до військової служби у разі:

Швидкопрогресуючих запальних захворювань центральної нервової системи (ЦНС). Це – менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, абсцеси внутрішньочерепнbй і внутрішньохребтовий тощо.

Швидкопрогресуючих системних атрофій з важкими порушеннями функцій, церебрального паралічу, як от хвороба Паркінсона, розсіяний склероз.

Епілепсії у випадку частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів.

Швидкопрогресуючих хвороб периферичної нервової системи, які спричиняють ураження нервів, порушення іннервації та виникнення болю. Серед них нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші.

Розладів вегетативної нервової системи зі значними порушеннями її функцій (такі як синдром Бредбері-Еглстона, сімейна дизавтономія Райлі-Дея, багатосистемна дегенерація, нейрогенна ортостатична гіпотензія – синдром Шая-Дрейджера), що прогресують.

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7 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення у запас строковиків після завершення служби. Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Наразі українські парламентарі продовжують працювати над мобілізаційним законопроєктом. Він може потрапити до сесійної зали на розгляд у другому читанні вже до кінця березня 2024 року.

Крім того, законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Раді вже наступного тижня. На найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні.