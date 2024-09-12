Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час eHealth Summit. За його словами, це необхідно, аби подолати стигму щодо лікарських засобів, які є інноваційними.
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"Коли ми говоримо про систему електронних рішень для медичного канабісу – це про доступність для пацієнтів тих лікарських засобів, які їм вкрай необхідні при онкології, при розладах психічного здоров'я тощо", – зазначив Ляшко.
Міністр анонсував, що з жовтня в Україні запрацює система, як "покаже повну простежуваність від насінини (медичної коноплі) до лікарського засобу, до лікарської форми медичного канабісу".
Відстежуватимуть і через е-рецепти
Електронні рецепти також дозволять відстежувати рух лікарських засобів на основі канабісу від призначення лікаря до відпуску аптекою.
"Ми проїхали велику кількість країн Європи та світу – ні в кого немає такої системи, яка функціонуватиме в Україні", – наголосив міністр.
Цифровізація у сфері здоров'я
Були анонсовані і інші нововведення у сфері електронних рішень, які запрацюють упродовж наступних 3 – 6 місяців. Зокрема, йдеться про:
- електронне направлення для отримання допоміжних засобів реабілітації;
- електронні медичні записи стаціонарної медичної допомоги, результатів лабораторних досліджень;
- електронні медичні висновки медоглядів для родин, які хочуть усиновити дитину;
- електронні медичні висновки для отримання водійських прав;
- електронні рішення для лікарських засобів – нові моделі е-Stock, які дозволять простежити шлях кожного медичного засобу від закупівлі до розподілу;
- електронна черга на ендопротезування;
- рейтинговий розподіл в інтернатуру;
- система нотифікації інформації про косметичну продукцію;
- реєстр харчових добавок;
- новий державний реєстр лікарських засобів;
- інформаційна система громадського здоровʼя;
- новий реєстр ліцензій на медичну практику;
- електронний кабінет пацієнта, доступний як в медичній інформаційній системі, так і в "Дії".