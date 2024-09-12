Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время eHealth Summit. По его словам, это необходимо, чтобы преодолеть стигму в отношении лекарственных средств, которые являются инновационными.
Смотрите также В Украине начал действовать закон о медицинском каннабисе: как аграриям получить разрешение на выращивание
"Когда мы говорим о системе электронных решений для медицинского каннабиса – это о доступности для пациентов тех лекарственных средств, которые им крайне необходимы при онкологии, при расстройствах психического здоровья и т.д.", – отметил Ляшко.
Министр анонсировал, что с октября в Украине заработает система, как "покажет полную прослеживаемость от семени (медицинской конопли) до лекарственного средства, до лекарственной формы медицинского каннабиса".
Отслеживать будут и через е-рецепты
Электронные рецепты также позволят отслеживать движение лекарственных средств на основе каннабиса от назначения врача до отпуска аптекой.
"Мы проехали большое количество стран Европы и мира – ни у кого нет такой системы, которая будет функционировать в Украине", – подчеркнул министр.
Цифровизация в сфере здоровья
Были анонсированы и другие нововведения в сфере электронных решений, которые заработают в течение следующих 3 – 6 месяцев. В частности, речь идет о:
- электронное направление для получения вспомогательных средств реабилитации;
- электронные медицинские записи стационарной медицинской помощи, результатов лабораторных исследований;
- электронные медицинские заключения медосмотров для семей, которые хотят усыновить ребенка;
- электронные медицинские заключения для получения водительских прав;
- электронные решения для лекарственных средств – новые модели е-Stock, которые позволят проследить путь каждого медицинского средства от закупки до распределения;
- электронная очередь на эндопротезирование;
- рейтинговое распределение в интернатуру;
- система нотификации информации о косметической продукции;
- реестр пищевых добавок;
- новый государственный реестр лекарственных средств;
- информационная система общественного здоровья;
- новый реестр лицензий на медицинскую практику;
- электронный кабинет пациента, доступен как в медицинской информационной системе, так и в "Дії".