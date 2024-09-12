Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время eHealth Summit. По его словам, это необходимо, чтобы преодолеть стигму в отношении лекарственных средств, которые являются инновационными.

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"Когда мы говорим о системе электронных решений для медицинского каннабиса – это о доступности для пациентов тех лекарственных средств, которые им крайне необходимы при онкологии, при расстройствах психического здоровья и т.д.", – отметил Ляшко.

Министр анонсировал, что с октября в Украине заработает система, как "покажет полную прослеживаемость от семени (медицинской конопли) до лекарственного средства, до лекарственной формы медицинского каннабиса".

Отслеживать будут и через е-рецепты

Электронные рецепты также позволят отслеживать движение лекарственных средств на основе каннабиса от назначения врача до отпуска аптекой.

"Мы проехали большое количество стран Европы и мира – ни у кого нет такой системы, которая будет функционировать в Украине", – подчеркнул министр.

Цифровизация в сфере здоровья

Были анонсированы и другие нововведения в сфере электронных решений, которые заработают в течение следующих 3 – 6 месяцев. В частности, речь идет о: