Медики з Nemours Children's Health на чолі з Карен В. Гріпп виявили новий синдром у новонароджених дітей. Ця група взаємопов'язаних симптомів включає різноманітні аномалії і, за висновками вчених, спричиняється прийомом фентанілу вагітними жінками.

Також на тему Що не можна їсти вагітним

Дослідження нового синдрому у немовлят

Спочатку лікарі підозрювали, що у дітей, які брали участь у дослідженні, розвинувся синдром Сміта-Лемлі-Опіца, рідкої генетичної захворюваності, пов'язаної з порушенням обміну холестерину. Воно виникає при мутації гена DHCR7 на 11 хромосомі, в локусі 11q12-q13, і проявляється низьким зростом, розумовою відсталістю, численними аномаліями в розвитку кісток і вродженими вадами внутрішніх органів. Проте генетичні тести та порівняльний аналіз фотографій показали, що цей синдром в дітей відсутній.

Загалом медики дослідили дані десяти немовлят (шість основних випадків та чотири додаткових). Всі вони були під впливом фентанілу на попередній стадії внутрішньоутробного розвитку.

Фентаніл – це синтетичний анальгетик, який взаємодіє, переважно, з µ-опіоїдними рецепторами. Як і інші опіоїдні наркотики, він призводить до сильної залежності, шкодить нервовій системі, руйнує внутрішні органи і при тривалому вживанні може спричинити смерть. Попри те, що фентаніл вагітним жінкам протипоказаний, його використовують у вигляді розчину для ін'єкцій як анальгетик.

Поміж інших наркотиків і препаратів матері також вживали амфетамін, кокаїн, клоназепам, габапентин, героїн, марихуану, метадон, "Ксанакс" і, звісно ж, алкоголь.

Які анамалії мали діти

У результаті цього діти мали порівняно низький зріст, труднощі з годуванням, відмітні особливості обличчя та фізичні аномалії, включаючи єдиний поперечний склад на долонях, синдактилію (часткове або повне сполучення) пальців на ногах, "вовчу пащу", аномалії статевих органів та позиції стопи (косолапість).

МРТ головного мозку показало гіпоплазію мозкового бугорчатого тіла з дифузним зменшенням об'єму. Також біохімічний аналіз крові показав підвищений рівень 7-дегідрохолестеролу (7-DHC) або 8-дегідрохолестеролу (8-DHC) впродовж перших тижнів після народження, але до віку 2,5 місяця їх рівні повернулися до норми.

За словами авторів звіту, хоча вплив фентанілу на метаболізм холестерину – органічної жироподібної речовини, що міститься в клітинних мембранах – безпосередньо не перевіряли, на підставі непрямих даних біологічно можна припустити, що цей опіоїд саме таким чином викликає аномалії у плоду, який розвивається.