Вчені з медичного інституту Рагона проаналізували розтини тіл пацієнтів, які померли від важкої форми коронавірусу і виявили цікаву особливість.

Нове дослідження не лише підтверджує те, що коронавірусом можна захворіти повторно, але й пояснює, чому так відбувається, повідомляє Science.

До теми Чому зникають антитіла до коронавірусу та чи існує ризик повторного зараження

Дослідники провели розтин 11 померлих важкохворих пацієнтів з коронавірусом, після чого проаналізували селезінку й грудні лімфатичні вузли, в яких збираються імунні клітини з легень. Зразки тканин порівнювали з 6 тілами пацієнтів, які померли від інших причин.

Науковці виявили приголомшливий факт

За нормальних умов селезінка й грудні лімфатичні вузли стають місцем, де збираються імунні B-клітини, які продукують антитіла. В цьому процесі формуються так звані гермінативні центри.

Гермінативні центри – що це? Це виразні мікроструктури, в яких імунні клітини дозрівають й покращують свою реакцію на вірус.

Виявилося, що у грудних лімфатичних вузлах і печінці померлих пацієнтів з COVID-19, ці гермінативні центри не утворилися.

Насправді той факт, що вони не утворилися взагалі – шокує. Але саме так все і відбувається,

– сказав керівник дослідження Шів Піллаї.

Це дослідження підтверджує дані попереднього дослідження, яке було проведене науковцями з Хуачжунського університету науки й технологій.

Ці два незалежні дослідження виявили важливу відсутність реакції антитіл у померлих від COVID-19 пацієнтів,

– сказав співавтор китайського дослідження Ян Сян Пін.

Вчені зазначили, що відкриття може не стосуватися безсимптомних хворих або тих пацієнтів, які перехворіли на легку форму. Втім, це дослідження може пояснити перебіг коронавірусу у найтяжчих випадках і дати нову важливу інформацію для розробників вакцин.