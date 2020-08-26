Ученые из медицинского института Рагон проанализировали вскрытия тел пациентов, умерших от тяжелой формы коронавируса, и обнаружили интересную особенность.

Новое исследование не только подтверждает то, что коронавирусом можно заболеть повторно, но и объясняет, почему так происходит, сообщает Science.

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Исследователи провели вскрытие 11 умерших тяжелобольных пациентов с коронавирусом, после чего проанализировали селезенку и грудные лимфатические узлы, в которых собираются иммунные клетки с легких. Образцы тканей сравнивали с 6 телами пациентов, умерших от других причин.

Ученые обнаружили потрясающий факт

При нормальных условиях селезенка и грудные лимфатические узлы становятся местом, где собираются иммунные B-клетки, продуцирующие антитела. В этом процессе формируются так называемые герминативные центры.

Герминативные центры – что это? Это выразительные микроструктуры, в которых иммунные клетки созревают и улучшают свою реакцию на вирус.

Оказалось, что в грудных лимфатических узлах и печени умерших пациентов с COVID-19 эти герминативные центры не образовались.

На самом деле тот факт, что они не образовались вообще – шокирует. Но именно так все и происходит,

– сказал руководитель исследования Шив Пиллаи.

Это исследование подтверждает данные предыдущего исследования, проведенного учеными из Хуачжунского университета науки и технологий.

Эти два независимых исследования выявили важное отсутствие реакции антител у умерших от COVID-19 пациентов,

– сказал соавтор китайского исследования Ян Сян Пин.

Ученые отметили, что открытие может не касаться бессимптомных больных или пациентов, которые переболели легкой формой. Впрочем, это исследование может объяснить ход коронавируса в тяжелых случаях и дать новую важную информацию для разработчиков вакцин.