Зазвичай треті моляри, або зуби мудрості, з'являються у віці 17 – 26 років. Через обмежений простір в ротовій порожнині, ці зуби часто ростуть неправильно і можуть викликати різні захворювання – від пошкодження коренів зубів до пародонтиту. У зв'язку з цим багато стоматологів рекомендують профілактичне видалення цих зубів.

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Нове дослідження зубів мудрості

Але дослідження на цю тему були суперечливими: одні стверджували, що видалення третіх молярів не впливає на загальне здоров'я зубів, інші припускали, що це може несприятливо вплинути на сприйняття смаку. Однак нове дослідження, проведене вченими з Університету Пенсільванії, виявило, що сприйняття смаку може покращитись після видалення зубів мудрості.

В рамках дослідження було проаналізовано дані 1255 пацієнтів, які протягом 20 років проводили тести на оцінку смаку та нюху. У 891 учасника були видалені зуби мудрості, в інших – ні. Учасникам запропонували прополоскати рот розчинами з різною концентрацією сахарози, хлориду натрію, лимонної кислоти та кофеїну, а потім визначити смак: солодкий, солоний, кислий чи гіркий.

Видалення зубів мудрості покращує сприйняття смаку

Виявилося, що у тих, хто видаляв зуби мудрості, сприйняття всіх чотирьох смаків було в середньому на 3 – 10% кращим, ніж у тих, хто не робив цього. Причому найбільше покращення сприйняття смаку було помічено в жінок.

Наші результати свідчать про те, що видалення третього моляра може мати довгостроковий, хоч і незначний, позитивний вплив на смакові функції у деяких людей,

– зазначили вчені.

Дослідники припускають, що це може бути пов'язане з тим, що видалення третіх молярів може зменшити нервові волокна, які посилають сигнали до рецепторів у задній частині рота, що призводить до підвищення чутливості всієї порожнини рота. Крім того, відомо, що після пошкодження периферичних нервів їх чутливість може збільшуватися.