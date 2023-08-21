Чергова брехня росіян

Російська пропагандистка Марія Захарова написала статтю про "чорну трансплантологію" в Україні.

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У статті зокрема йдеться про те, що:

У 2014 році ОБСЄ констатувало, що у місцях масових захоронень в районі бойових дій були знайдені тіла людей без внутрішніх органів. Ймовірніше за все, вони були жертвами нелегальних трансплантологів.

Ще більшого розмаху чорна трансплантологія набула після початку російської "спеціальної військової операції" в Україні. Цьому сприяло ухвалення законодавства, яке максимально спрощує діяльність трансплантологів у країні.

У червні 2023 року представники Міністерства охорони здоров’я однієї з натовських країн домовилися з українською стороною про постачання вагона-рефрижератора з людськими органами та частинами тіла, які найчастіше використовують у трансплантології. Це рогівки ока, деякі кістки, сполучні тканини, серця та печінка.

Як насправді

ОБСЄ не підтверджувало факти роботи нелегальних трансплантологів в Україні у 2014 році та загалом не володіє доказами щодо можливого вилучення органів на сході України. Так, 30 жовтня 2014 року організація опублікувала офіційне спростування. У ньому зазначається, що під час однієї з сесій Наради ОБСЄ з питань людського виміру (Human Dimension Implementation Meetings, HDIM) дві російські неурядові організації процитували повідомлення про можливе вилучення та продаж людських органів на сході України.

У відповідь на це представник українського уряду заявив, що ці звинувачення будуть розслідувані, як тільки стане можливим отримати більший доступ до регіону. Цю ситуацію й описала спеціальна представниця ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми Мадіна Джарбусинова для українських медіа. Згодом її слова були вирвані з контексту в російських ЗМІ.

Щодо законодавчих змін у сфері трансплантології, вони справді відбувались в рамках медичної реформи. Спрощення дійсно відбулося. Але це не означає, що після цього у всіх після смерті почали забирати органи та продавати на чорному ринку. Про легалізацію чорного ринку теж не йдеться: згідно з законом, купувати та продавати органи заборонено.

Крім того, заборонено вилучати органи у померлих, котрі не мали опікунів, недієздатних осіб чи без встановленої особи. Заборона поширюється також на загиблих військових. Так само заборонено вилучати органи за наявності пожиттєво наданої письмової незгоди на посмертне донорство.

Навпаки, лібералізація законодавства сприяла розвитку галузі. В Україні поступово росте кількість центрів трансплантації та проведених операцій. Працює Єдина державна інформаційна система трансплантації, в якій зберігається реєстр донорів та проводиться автоматичне зіставлення пари донор-реципієнт. А це означає, що більше людей отримують шанс вчасно отримати необхідну допомогу.

Захарова також пише про домовленості України та однієї з натовських країн щодо торгівлі органами. В інших російських ЗМІ уточнюють, що Україна нібито домовлялася з Туреччиною. Утім, реалізація подібної угоди просто неможлива, зокрема через термін зберігання самих органів. Серце та легені придатні для трансплантації після вилучення впродовж 4 – 6 годин. Печінка життєздатна поза тілом 8 – 12 годин. Цього часу ніяк не вистачить, щоб доставити їх до Туреччини, враховуючи перетин кордонів Молдови, Румунії та Болгарії.