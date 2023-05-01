Зараження кількома інфекціями від кліща

Сімдесятирічний пацієнт звернувся до однієї з лікарень штату Орегон зі скаргами на лихоманку (підвищену температуру), нудоту та болючий набряк у ділянці кісточки. Аналіз крові показав, що у чоловіка знижені концентрації еритроцитів та тромбоцитів у крові (анемія та тромбоцитопенія). Біохімічні показники крові вказували на гостре ураження печінки та нирок.

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Пацієнт повідомив лікарів, що місяцем раніше його вкусила "комаха" (чоловік не бачив її) у кісточку, яка зараз набрякла. Це сталося під час поїздки на північний схід США, де поширені кліщі (які є павукоподібними, а не комахами).

Подальше обстеження дало несподівані результати. Пацієнт виявився інфікованим не лише Borrelia burgdorferi – збудником кліщового бореліозу або хвороби Лайма, найбільш поширеної кліщової інфекції. У нього також знайшли бактерії Anaplasma phagocytophilum та Babesia microti, які викликають анаплазмоз та бабезіоз відповідно.

Перебіг інфекцій

Основні симптоми бабезіозу – гемолітична анемія та лихоманка – трохи нагадують перебіг малярії. Також для цієї інфекції характерні втома, озноб, біль голови, анорексія, сухий кашель. Зараження може відбуватися не тільки при укусі кліща, а й при переливанні крові.

При анаплазмозі страждають різні клітини крові: білі клітини, еритроцити та тромбоцити. З'являються ознаки пошкодження печінки, у сечі може бути кров. Із загальних симптомів характерні діарея, анорексія та втрата ваги.

Ці хвороби мають деякі загальні прояви. Вчені припускають, що це внесло внесок в тяжкість стану пацієнта. Наприклад, і бабезіоз, і анаплазмоз можуть викликати пошкодження з боку внутрішніх органів. Проте ранніх описів спільного перебігу цілих трьох кліщових інфекцій немає. Відомо, що супутні захворювання можуть суттєво погіршувати перебіг хвороби Лайма.

Симптоми хвороби у пацієнта зникли після того, як він пройшов курс лікування кількома антибактеріальними препаратами.

Як уникнути укусу кліща

Уникайте місць, де можуть бути кліщі, особливо у високій траві або заростях, і носіть одяг який захистить ноги та руки.

Використовуйте репеленти (засоби від комах), що містять діетилтолуамід або ір3535, на шкірі і одязі.

Після прогулянки перевіряйте одяг і тіло на наявність кліщів.

Якщо ви все ж отримали укус кліща, не панікуйте. Негайно видаліть його за допомогою спеціального інструмента для видалення кліщів або зверніться до медичного фахівця, який зможе допомогти вам уникнути можливих ускладнень. Також потрібно стежити за своїм здоров'ям протягом наступних кількох тижнів і звернутися до лікаря, якщо виникнуть будь-які симптоми.