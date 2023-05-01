Заражение несколькими инфекциями от клеща

Семидесятилетний пациент обратился в одну из больниц штата Орегон с жалобами на лихорадку (повышенную температуру), тошноту и болезненный отек в области косточки. Анализ крови показал, что у мужчин снижены концентрации эритроцитов и тромбоцитов в крови (анемия и тромбоцитопения). Биохимические показатели крови указывали на острое поражение печени и почек.

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Пациент сообщил врачам, что месяцем ранее его укусило "насекомое" (муж не видел ее) в набухшую сейчас косточку. Это произошло во время поездки на северо-восток США, где распространены клещи (паукообразные, а не насекомые).

Дальнейшее обследование дало неожиданные результаты. Пациент оказался инфицирован не только Borrelia burgdorferi – возбудителем клещевого боррелиоза или болезни Лайма, наиболее распространенной клещевой инфекции. У него также были обнаружены бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, которые вызывают анаплазмоз и бабезиоз соответственно.

Течение инфекций

Основные симптомы бабезиоза – гемолитическая анемия и лихорадка – немного напоминают течение малярии. Также для этой инфекции характерны усталость, озноб, головная боль, анорексия, сухой кашель. Заражение может происходить не только при укусе клеща, но и при переливании крови.

При анаплазмозе страдают разные клетки крови: белые клетки, эритроциты и тромбоциты. Появляются признаки повреждения печени, у мочи может быть кровь. Из общих симптомов характерны диарея, анорексия и потеря веса.

Эти заболевания имеют некоторые общие проявления. Ученые предполагают, что это внесло вклад в тяжесть состояния пациента. К примеру, и бабезиоз, и анаплазмоз могут вызвать повреждения со стороны внутренних органов. Однако ранних описаний общего течения целых трех клещевых инфекций нет. Известно, что сопутствующие заболевания могут существенно усугублять течение болезни Лайма.

Симптомы заболевания у пациента исчезли после того, как он прошел курс лечения несколькими антибактериальными препаратами.

Как избежать укуса клеща

Избегайте мест, где могут быть клещи, особенно в высокой траве или зарослях, и носите одежду, которая защитит ноги и руки.

Используйте репелленты (средства от насекомых), содержащие диэтилтолуамид или ир3535, на коже и одежде.

После прогулки проверяйте одежду и тело на наличие клещей.

Если вы все же получили укус клеща, не паникуйте. Немедленно удалите его с помощью специального инструмента для удаления клещей или обратитесь к медицинскому специалисту, который поможет вам избежать возможных осложнений. Также нужно следить за своим здоровьем в течение следующих нескольких недель и обратиться к врачу, если возникнут какие-либо симптомы.