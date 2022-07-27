Війна – стрес і для дитини

Про це нагадала перша леді України Олена Зеленська. Вона зазначила, що кадри війни для малюків – занадто сильний стрес, наслідками якого можуть бути прояви нервових тиків, заїкання, депресії та різних тривожних станів.

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Різкі, неконтрольовані рухи або звуки — це тики, найбільш поширене порушення. Наприклад, дитина, що страждає від них, може швидко й багаторазово кліпати, навіть якщо її очі нічого не дратує. У чому причина та як надати допомогу,

– повідомили в МОЗ.

Чому виникають тикові розлади

психоемоційне збудження;

порушення харчування;

перевтома;

спадкова схильність.

Тиковий розлад проявляється переважно одним або кількома моторними тикав (кліпання або знизування плечима) чи вокальні тики (гудіння, прочищення горла, вигукування слів чи фраз). Тики повторюються часто, майже кожен день протягом принаймні чотирьох тижнів, але не більше двох місяців поспіль.

Як допомогти дитині зберегти дитячу психіку під час війни

Щоб мінімізувати травматичний вплив війни, фахівці МОЗ радять створювати для найменших дітей ігрові моменти – навіть якщо дорослі розуміють серйозність ситуації.

Коли лунає сирена і потрібно в укриття, запропонуйте дітям гру, хто швидше добіжить або збереться. В укритті поговоріть з дитиною про майбутнє обов’язково радісне. Розказати казку, намалювати разом це майбутнє – важливо, щоб малюк відчував: ви спокійні й усе буде добре.