Щороку у США близько 40 дітей помирають від теплового удару в автомобілі. Більшість із них – молодші за три роки. Статистики щодо України немає, але, швидше за все, ситуація не краща.

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Небезпечна температура

Температура всередині автомобіля може підвищитись на 20 градусів за 10 – 20 хвилин. Причому найсильніше салон нагрівається в перші п'ять хвилин – і не має значення, в тіні стоїть машина або на сонці. Навіть якщо залишити вікно відкритим, на спеку всередині автомобіля це ніяк не вплине.

Тіло дитини нагрівається в 3 – 5 разів швидше, ніж тіло дорослої людини, при цьому охолоджується воно не так швидко. Тому перебування в нагрітому автомобілі, зокрема недовге, може призвести до виснаження, теплового удару і навіть смерті. Тепловий удар може статися навіть у день, який вам не здається спекотним.

Що робити, якщо ви побачили дитину саму в машині

Якщо ви бачите дитину саму в автомобілі, переконайтеся, що з дитиною все гаразд і вона реагує. Якщо з дитиною все гаразд, спробуйте знайти батьків. Наприклад, можна попросити співробітників магазину чи торгового центру викликати власника автомобіля з гучного зв'язку.

Якщо дитина не реагує і здається, що вона в біді, негайно телефонуйте в службу порятунку за коротким номером 112. Потім спробуйте відкрити машину і дістати дитину якнайшвидше – так ви врятуєте їй життя.

Майте на увазі, що в Україні немає закону, який захищатиме вас, якщо ви розіб'єте вікно машини. А ось у США чи Канаді такі закони є – вони захищають у разі псування майна та регулюють право на надання першої допомоги.

Ось що можна зробити в очікуванні допомоги, коли вдалося визволити дитину з автомобіля:

Заведіть дитину до приміщення чи тіні.

Роздягніть його, промокніть вологою тканиною або губкою або облийте прохолодною водою. Якщо дитина свідома і є така можливість, помістіть її в теплу ванну.

Укладіть дитину на спину, злегка підніміть ноги.

Якщо дитина свідома і може нормально рухатися і пити, давайте їй часті ковтки прохолодної води.

Якщо дитина непритомна, не намагайтеся напоїти її. Це може призвести до того, що вона захлинеться.

Залишати тварин в машині може бути так само небезпечно, як і дитину. Високі температури можуть спричинити непоправне ушкодження органів тварини та смерть – навіть у день, який не здається спекотним.