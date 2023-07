Явище настільки рідкісне, що лікарі з Цюриха Садик Саїд розповіли про свого унікального пацієнта в науковому виданні – The New England Journal of Medicine.

Узагалі пацієнт звернувся до лікарів з приводу запалення повіки і дуже здивувався, коли його очі викликали такий ажіотаж у відділенні. Адже вони були такими з народження.

Виявилося, що подібне забарвлення райдужки не просто унікальне, а ще й не таке безневинне, адже може спричинити менш симпатичні генетично обумовлені хворобливі стани.

Пацієнту діагностували рідкісну секторальну гетерохромію на відміну від повної гетерохромії, яка трапляється частіше.

Лікарі запідозрили, що це вроджена аномалія. І чоловік підтвердив, що в його родині були різнозабарвлені очі. Щоправда, ця особливість поєднувалася з приглухуватістю.

Сам він жодних проблем зі слухом не мав. Втім, пацієнту призначили аудиометрію та генетичне тестування. На щастя, жодних відхилень медики не виявили.

А ось проблему, з якою і звернувся по допомогу пацієнт – запалення повіки – халязіону, лікарі теж вирішили – відповідним лікуванням.