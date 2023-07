Явление настолько редкое, что врачи из Цюриха Садик Саид рассказали о своем уникальном пациенте в научном издании – The New England Journal of Medicine.

Смотрите также Что делать, если быстро падает зрение

Вообще пациент обратился к врачам по поводу воспаления век и очень удивился, когда его глаза вызывали такой ажиотаж в отделении. Они ведь были такими с рождения.

Оказалось, что подобная окраска радужки не просто уникальна, а еще и не так невинна, ведь может вызвать менее симпатичные генетически обусловленные болезненные состояния.

Пациенту диагностировали редкую секторальную гетерохромию в отличие от чаще встречающейся гетерохромии.

Врачи заподозрили, что это врожденная аномалия. И мужчина подтвердил, что в его семье были разноцветные глаза. Правда, эта особенность сочеталась с тугоухостью.

Сам у него никаких проблем со слухом не было. Впрочем, пациенту назначили аудиометрию и генетическое тестирование. К счастью, никаких отклонений медики не обнаружили.

А вот проблему, с которой и обратился за помощью пациент – воспаление век – халязиона, врачи тоже решили – соответствующим лечением.