На тлі всесвітньої пандемії коронавірусу люди забувають про ризик зараження не менш небезпечними хворобами.

Невеличка статистика

Віруси гепатиту В та С

Станом на січень 2020 року в Україні кількість хворих на гепатит С перевищила 1 мільйон 300 тисяч людей. При цьому під контролем медиків знаходиться тільки 87 тисяч пацієнтів. На гепатит В хворіють 560 тисяч, з них під контролем лише 23 тисячі людей.

Вірус імунодефіциту людини

За січень 2020 року в Україні зафіксовано 1268 нових випадків ВІЛ-інфекції. Також у 322 пацієнтів діагностували СНІД і 176 людей померли від хвороб, спричинених СНІДОМ.

Віруси грипу

Від грипу в січні 2020 в Україні померла 621 людина.

Туберкульоз

За 9 місяців 2019 року у майже 16 тисяч людей вперше виявили туберкульоз. Загалом на обліку в лікарнях знаходяться близько 32 тисяч хворих на різні форми активного туберкульозу. У січні 2020 року від нього померло 309 осіб!

Ротавірусні гастроентерити та віруси ECHO

У 2019 році в Україні було зареєстровано близько 9 тисяч випадків ротавірусного ентериту.

Окрім цього, люди регулярно хворіють на інші вірусні хвороби такі, як: кір, епідемічний паротит, коксаки тощо. І всі ці хворі можуть бути поряд з нами у транспорті, торгівельних центрах і закладах харчування.

Тому, стомившись від боротьби з COVID-19 і думаючи, що дотримання норм гігієни та використання антисептиків – це зайве, подумайте про інші смертельно небезпечні хвороби, яких можна уникнути.

Отже, дбайте про своє здоров’я, та здоров’я своїх близьких щоденно: намагайтесь дотримуватися дистанції у транспорті, людних місцях, ретельно мийте руки, а при виборі антисептику уважно прочитайте його склад та інструкцію і переконайтесь, що він є дієвим в боротьбі з цими вірусами та бактеріями.