Вчені підтвердили, що захист очей у поєднанні з іншими методами профілактики значно знижує ризик зараження коронавірусом.

Соціальна дистанція відіграє найбільшу роль у зменшенні ризику поширення COVID-19. Але захисні окуляри або щитки для обличчя можуть зменшити рівень зараження з 16% до 6%, повідомляє The Lancet.

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ВООЗ підтримала міжнародну дослідницьку команду, яка проаналізувала 44 дослідження у 26 країнах та на 6 континентах з березня по травень 2020 року.

Захист очей може принести додаткові переваги,

– заявив у пресрелізі головний автор дослідження Холгер Шунеманн, співдиректор Центру співпраці ВООЗ з інфекційних хвороб, методів досліджень та рекомендацій.

Поки що всі організації радять захищати очі насамперед лікарям, медпрацівникам та іншому персоналу, який контактує з хворими. Але цей метод захисту може бути корисним і для тих, хто працює з великою кількістю людей, наприклад, касири у продуктових магазинах.

Окуляри не лише можуть вберегти очі від вірусних аерозольних частинок, а і виступають в ролі додаткового бар'єра, аби люди "на автоматі" не торкалися очей.

Люди повинні навчитися не торкатися до очей, носа та рота, тому дослідники рекомендують поєднувати носіння захисної маски з будь-якими окулярами.

Дослідницька група рекомендувала й інші кроки для уповільнення поширення коронавірусу, такі як миття рук та особиста гігієна.