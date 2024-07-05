Мігрень є поширеною проблемою, яка вражає кожного 10 жителя планети, і приблизно у чверті з них виникає аура перед нападом. Вона проявляється тимчасовим порушенням зору та слуху, мерехтінням світла, дзвоном у вухах, онімінням та нудотою. Зазвичай аура не триває довше години та змінюється інтенсивним головним болем, який може тривати кілька днів.

Також на тему Поєднання алкоголю та енергетиків дуже негативно впливає на мозок

Нове дослідження мігрені

Донедавна точні причини виникнення мігрені залишалися невідомими, хоча було помічено, що захворювання часто передається у спадок. Відомо також, що ауру провокують певні електричні та хімічні процеси у мозку, і залежно від локалізації цих процесів проявляються різні симптоми.

Данські вчені з Копенгагенського університету виявили, що під час мігреневого нападу з аурою в мозку виробляються специфічні білки, які через спинномозкову рідину досягають нервових закінчень, викликаючи головний біль.

Причина мігрені з аурою

Мартін Расмуссен, перший автор статті, пояснив, що ці білки активують трійчастий нерв, який поєднує периферичну нервову систему з головою. Спинномозкова рідина, що містить білки, досягає незахищеної області трійчастого нерва і звідти поширюється на периферичну нервову систему.

Професор Майкен Недергаард, провідний автор статті, вказав на важливість відкриття основного шляху взаємодії між мозком та нервовою системою, роль якого у розвитку мігрені раніше була невідома раніше. Він також припустив, що цей шлях може бути залучений і в інших типах головного болю.

Дослідження показало, що мігренні білки спочатку впливають на сенсорну систему тієї частини мозку, де вони були синтезовані, що призводить до локалізованого нападу. Експерименти проводилися на мишах, у яких під час зорової аури брали зразки мозку для аналізу білків. З великого спектра білків зміни показали лише 11 відсотків, серед яких 12 речовин активували больові сигнали.

Один із виявлених білків, CGRP, вже відомий своєю роллю у нападах мігрені. На ринку існують препарати, які блокують активність цього білка, проте вони не завжди ефективні. Нові дані можуть сприяти розробці цілеспрямованих ліків для лікування мігрені з аурою.