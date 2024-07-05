Мигрень является распространенной проблемой, которая поражает каждого 10 жителя планеты, и примерно у четверти из них возникает аура перед приступом. Она проявляется временным нарушением зрения и слуха, мерцанием света, звоном в ушах, онемением и тошнотой. Обычно аура не длится дольше часа и сменяется интенсивной головной болью, которая может длиться несколько дней.

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Новое исследование мигрени

До недавнего времени точные причины возникновения мигрени оставались неизвестными, хотя было замечено, что заболевание часто передается по наследству. Известно также, что ауру провоцируют определенные электрические и химические процессы в мозге, и в зависимости от локализации этих процессов проявляются различные симптомы.

Датские ученые из Копенгагенского университета обнаружили, что во время мигреневого приступа с аурой в мозге вырабатываются специфические белки, которые через спинномозговую жидкость достигают нервных окончаний, вызывая головную боль.

Причина мигрени с аурой

Мартин Расмуссен, первый автор статьи, объяснил, что эти белки активируют тройничный нерв, который соединяет периферическую нервную систему с головой. Спинномозговая жидкость, содержащая белки, достигает незащищенной области тройничного нерва и оттуда распространяется на периферическую нервную систему.

Профессор Майкен Недергаард, ведущий автор статьи, указал на важность открытия основного пути взаимодействия между мозгом и нервной системой, роль которого в развитии мигрени ранее была неизвестна ранее. Он также предположил, что этот путь может быть задействован и в других типах головной боли.

Исследование показало, что мигреневые белки сначала влияют на сенсорную систему той части мозга, где они были синтезированы, что приводит к локализованному приступу. Эксперименты проводились на мышах, у которых во время зрительной ауры брали образцы мозга для анализа белков. Из большого спектра белков изменения показали лишь 11 процентов, среди которых 12 веществ активировали болевые сигналы.

Один из обнаруженных белков, CGRP, уже известен своей ролью в приступах мигрени. На рынке существуют препараты, которые блокируют активность этого белка, однако они не всегда эффективны. Новые данные могут способствовать разработке целенаправленных лекарств для лечения мигрени с аурой.