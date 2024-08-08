Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Дивіться також Ваш біль реальний: як війна руйнує психіку, а стрес "осідає" в тілі – інтерв'ю з психологинею

"На це (народжуваність – 24 Канал) дуже сильно впливає війна. Майже пів мільйона українців не народилося, – зазначив Дубров.

За словами представника МОЗ, "багато хто хоче мати дітей, але не можуть завагітніти".

Програма штучного заплідення

У цьому контексті Сергій Дубров розповів про пакет програми медичних гарантій із проведення штучного запліднення, вартість якого покриває держава.

"Це абсолютно новий пакет, який з'явився 2024 року. Ним можуть скористатися абсолютно всі громадяни України за певних показань: наявності підтвердженого чоловічого або жіночого безпліддя. Вік жінки має бути не старше ніж 40 років", – пояснив Дубров.

Цю послугу, за словами заступника, може надавати 15 закладів, більшість із них – приватні.