Результати 40-річного спостереження представлять на Європейському конгресі з ожиріння, який триває у Венеції 12 – 15 травня.
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У межах дослідження вчені проаналізували стан здоров'я 4,1 мільйона учасників . За період спостереження науковці виявили майже 333 тисячі випадків виникнення онкологічного захворювання і 40% з них були пов'язані з надмірною вагою.
"Наші результати є важливими для громадського здоров'я. З ожирінням пов'язані 25% випадків раку, але їхня загальна кількість зростає до 40%, якщо враховувати потенційно пов'язані з онкологією захворювання", – наголосили дослідники.
Які типи раку провокує ожиріння
Попередньо учені уже знали про 13 видів онкології, пов'язаної із ожирінням. Це рак кишківника, грудей, матки та нирок.
Нові ж результати вказують на те, що кількість подібних типів раку сягає 32 і включає: злоякісну меланому, пухлини шлунка, тонкої кишки та гіпофіза, а також окремі види раку голови, вульви та статевого члена.
Підвищення індексу маси тіла (ІМТ) на 5 пунктів для чоловіків збільшує ризик таких видів раку на 24%, а для жінок – на 12%,
– наголошують дослідники.
Чому дані важливі
Нові висновки підтверджують, що вплив ожиріння на рак може бути більшим, ніж досі вважали.
Тобто, спосіб життя, який включає повноцінне харчування, регулярне фізичне навантаження і відмову від куріння – здатний продовжити тривалість життя.