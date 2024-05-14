Результати 40-річного спостереження представлять на Європейському конгресі з ожиріння, який триває у Венеції 12 – 15 травня.

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У межах дослідження вчені проаналізували стан здоров'я 4,1 мільйона учасників . За період спостереження науковці виявили майже 333 тисячі випадків виникнення онкологічного захворювання і 40% з них були пов'язані з надмірною вагою.

"Наші результати є важливими для громадського здоров'я. З ожирінням пов'язані 25% випадків раку, але їхня загальна кількість зростає до 40%, якщо враховувати потенційно пов'язані з онкологією захворювання", – наголосили дослідники.

Увага. Це і справді важливі дані, адже у такому разі значній частині випадків раку можна запобігти просто підтримуючи нормальну вагу тіла.

Які типи раку провокує ожиріння

Попередньо учені уже знали про 13 видів онкології, пов'язаної із ожирінням. Це рак кишківника, грудей, матки та нирок.

Нові ж результати вказують на те, що кількість подібних типів раку сягає 32 і включає: злоякісну меланому, пухлини шлунка, тонкої кишки та гіпофіза, а також окремі види раку голови, вульви та статевого члена.

Підвищення індексу маси тіла (ІМТ) на 5 пунктів для чоловіків збільшує ризик таких видів раку на 24%, а для жінок – на 12%,

– наголошують дослідники.

Чому дані важливі

Нові висновки підтверджують, що вплив ожиріння на рак може бути більшим, ніж досі вважали.

Тобто, спосіб життя, який включає повноцінне харчування, регулярне фізичне навантаження і відмову від куріння – здатний продовжити тривалість життя.