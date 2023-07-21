За інформацією, яку надав співрозмовник видання з правоохоронних органів, 20 липня Максиму Степанову повідомили про підозру щодо ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України.

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У чому звинувачують Максима Степанова

Слідство заявляє, що в 2013 році, коли Максим Степанов очолював поліграфкомбінат, спільно з підозрюваними, здійснював корупційну схему. Згідно зі слідством, тодішній керівник придбав естонську компанію через посередництво підставних осіб. Ця компанія слугувала "прокладкою" для закупівлі матеріалів, необхідних для виготовлення документів, таких як паспорти, ID-карти та посвідчення водія.

Ця компанія купувала матеріали безпосередньо у виробників за нормальними цінами, а потім перепродавала їх державному підприємству зі значно завищеними цінами, в чотири – шість разів. Це дозволило вивести з підприємства понад 450 мільйонів гривень.

Також, за даними слідства, підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських документів, що дозволяло отримувати додаткову винагороду у формі роялті. Але в наступному році Кабінет міністрів припинив такі виплати за ініціативи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За слідством, частину коштів, отриманих злочинним шляхом, головний підозрюваний спробував легалізувати в Україні, шляхом фіктивного продажу корпоративних прав за завищеною вартістю на майже 1,5 мільйона доларів. Для викриття цієї схеми залучили слідчих не тільки з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом, у справі визначено п'ятьох підозрюваних. Крім Максима Степанова, серед них є колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, а також один українець, якого вважають пособником у здійсненні злочинної діяльності.

Чим запам'ятався Степанов на посаді очільника МОЗ

Максим Степанов був міністром охорони здоров'я з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021 року. За словами лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, головним фактором, що призвело до відставки Максима Степанова, був провал вакцинаційної кампанії. У порівнянні з іншими країнами, Україна отримала препарат від коронавірусу з певним запізненням.

Крім цього Степанова звинувачували в закупівлі захисних костюмів для медичного персоналу за завищеними цінами. А 10 лютого 2021 року стало відомо про відкриття кримінальної справи щодо можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти коронавірусу. Так, очільник МОЗ міг бути причетним до купівлі препарату китайської компанії Sinovac по завищеній ціні.