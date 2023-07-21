По информации, предоставленной собеседником издания из правоохранительных органов, 20 июля Максиму Степанову сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины.

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В чем обвиняют Максима Степанова

Следствие заявляет, что в 2013 году, когда Максим Степанов возглавлял полиграфкомбинат совместно с подозреваемыми, осуществлял коррупционную схему. Согласно следствию, тогдашний руководитель приобрел эстонскую компанию через посредство подставных лиц. Эта компания служила "прокладкой" для закупки материалов, необходимых для изготовления документов, таких как паспорта, ID-карты и водительские права.

Эта компания покупала материалы непосредственно у производителей по нормальным ценам, а затем перепродавала их государственному предприятию со значительно завышенными ценами, в четыре – шесть раз. Это позволило вывести с предприятия более 450 миллионов гривен.

Также, по данным следствия, подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских документов, что позволяло получать дополнительное вознаграждение в форме роялти. Но в следующем году Кабинет министров прекратил выплаты по инициативе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По следствию, часть средств, полученных преступным путем, главный подозреваемый попытался легализовать в Украине путем фиктивной продажи корпоративных прав по завышенной стоимости почти на 1,5 миллиона долларов. Для разоблачения этой схемы привлекли следователей не только из Украины, но и из Эстонии и Франции.

В общем, по делу определены пять подозреваемых. Кроме Максима Степанова, среди них есть бывший начальник отдела полиграфкомбината, двое граждан Эстонии, работавшие в компании-прокладке, а также один украинец, считающийся пособником по осуществлению преступной деятельности.

Чем запомнился Степанов в должности главы Минздрава

Максим Степанов был министром здравоохранения с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года. По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, главным фактором, приведшим к отставке Максима Степанова, был провал вакцинационной кампании. По сравнению с другими странами Украина получила препарат от коронавируса с определенным опозданием.

Кроме этого Степанова обвиняли в закупке защитных костюмов для медицинского персонала по повышенным ценам. А 10 февраля 2021 года стало известно об возбуждении уголовного дела по возможных злоупотреблений при закупке вакцин против коронавируса. Так, глава Минздрава мог быть причастен к покупке препарата китайской компании Sinovac по завышенной цене.