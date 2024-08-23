Мушки перед очима: чому виникають та що робити

Чи помічали ви, що за певних обставин у вас перед очима плавають мушки – з’являються плями, наче павутинки, нитки, гусінь? Це може бути симптомом небезпечних захворювань.

Якщо при русі очних яблук, ці плями не зникають і заважають, треба звернутися до лікаря. Чому – 24 Каналу пояснила офтальмологиня клініки "Ексімер" Надія Лисенко.

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Небезпечні причини появи мушок

Плями різної конфігурації, що плавають перед очима, можуть свідчити про захворювання зорової системи чи порушення роботи організму.

Загрозливими чинниками, на які слід обов’язково зважати й вживати заходів, є такі стани:

деструкція склоподібного тіла;

короткозорість (міопія);

цукровий діабет;

порушення метаболізму;

крововиливи в сітківку або склоподібне тіло;

помутніння склоподібного тіла, обумовлене запальними захворюваннями очей;

заднє відшарування склоподібного тіла;

інтоксикації та отруєння.

Розберемо кожний фактор, щоб знати, як діяти.

Деструкція склоподібного тіла

Надія Лисенко "Цитата"

ДСТ – це патологічний процес, за якого змінюється структура склоподібного тіла ока. Це може проявлятися у вигляді мушок, ниток або точок, які плавають перед очима.

Основні причини появи:

вікові зміни в зоровому апараті;

запальні процеси;

цукровий діабет;

короткозорість;

інші захворювання.

Як діяти? Консультація з офтальмологом: якщо помітили тривожні симптоми, важливо звернутися до лікаря для діагностики та визначення ступеня деструкції.

Регулярні огляди: навіть за незначних проявів систематичні огляди у фахівця допоможуть контролювати стан і запобігти ускладненням.

Лікування: на ранніх стадіях можливе консервативне лікування, але у складних випадках можуть призначити хірургічне втручання, наприклад, вітреолізис (YAG-лазер).

Короткозорість

Міопія є порушенням зору, за якого людина добре бачить предмети зблизька, а от віддалені об’єкти – розмитими. Це відбувається через те, що зображення фокусується перед сітківкою, а не на ній. Причини короткозорості:

генетична схильність: якщо у батьків є короткозорість, імовірність її розвитку в дітей значно зростає;

зорове навантаження: тривале читання, робота за комп’ютером або використання гаджетів на близькій відстані сприяє розвитку міопії;

незбалансоване харчування: брак вітамінів і мінералів також впливає на здоров’я та стан очей;

малорухливий спосіб життя: недостатня фізична активність позначається на розвитку короткозорості.

Як діяти? Регулярні перевірки зору: важливо планово відвідувати офтальмолога, особливо якщо помітили погіршення зору на відстані, головні болі або інші симптоми, пов’язані з короткозорістю. Раннє виявлення та корекція зору допоможуть уникнути ускладнень у майбутньому.

Надія Лисенко "Правильне освітлення: працюйте та читайте при достатньому освітленні, щоб зменшити навантаження на очі.

Перерви під час роботи: застосовуйте правило 20/20/20 – кожні 20 хвилин робіть перерву на 20 секунд і дивіться на об’єкти, що розташовані на відстані приблизно 6 метрів."

Збалансоване харчування: додайте до раціону продукти, багаті на вітаміни A, C, E та омега-3 жирні кислоти.

Вплив діабету на зір

Цукровий діабет може давати різні ускладнення зору, як-от:

діабетична ретинопатія – пошкодження кровоносних судин сітківки, що загрожує втратою зору;

катаракта – помутніння кришталика ока, яке потребує хірургічного втручання (видалення свого кришталика й встановлення інтраокулярної лінзи);

глаукома – підвищений внутрішньоочний тиск, що може пошкодити зоровий нерв (небезпека сліпоти).

Як діяти? Регулярні перевірки зору: в разі діабету треба планово відвідувати офтальмолога для моніторингу очей.

Контроль рівня цукру в крові: підтримання нормального рівня глюкози допоможе зменшити ризик ускладнень.

Здоровий спосіб життя: збалансоване харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок значно покращать загальний стан здоров’я.

Коли звертатися до лікаря? Якщо помітили будь-які зміни у зорі, як-от розмитість картинки, темні плями або втрату зору, негайно покажіться офтальмологу, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Крововиливи в сітківку або склоподібне тіло

Такі стани є серйозними та потребують негайної медичної допомоги!

Причини крововиливів:

травми: ушкодження голови або очей;

цукровий діабет: діабетична ретинопатія є поширеною причиною крововиливів у сітківку;

гіпертонія: різке значне підвищення артеріального тиску (гіпертонічний криз) може пошкодити кровоносні судини в очах;

атеросклероз: звуження та ущільнення артерій також спричиняють крововиливи;

аутоімунні захворювання, як-от системний червоний вовчак.

Як діяти? Негайно звернутися до лікаря: якщо помітили будь-які зміни у зорі: розмитість, темні плями або спалахи світла, одразу покажіться офтальмологу.

Надія Лисенко "Контроль основних захворювань: якщо маєте діабет або гіпертонію, важливо контролювати ці стани, щоб зменшити ризик ускладнень."

Регулярні перевірки зору: офтальмолог може виявити проблеми на ранніх стадіях.

Коли звертатися до лікаря? Якщо помітили будь-які з наведених нижче симптомів:

раптова втрата зору або його погіршення;

темні плями або павутиння перед очима;

спалахи світла або хвилеподібний зір.

Помутніння склоподібного тіла

Таке помутніння, що супроводжується появою мушок, є наслідком різних запальних захворювань ока. Причини помутніння склоподібного тіла:

увеїт: запалення склоподібного тіла, яке часто виникає через інфекції або аутоімунні захворювання;

іридоцикліт: запалення райдужної оболонки та циліарного тіла, яке може поширюватися на склоподібне тіло;

ретиніт: запалення сітківки, що загрожує призвести до помутніння склоподібного тіла;

ендофтальміт: серйозне запалення внутрішніх структур ока, розвиток якого спричиняють інфекції після операцій або травм.

Як діяти? Негайно звернутися до лікаря: особливо якщо помітили такі зміни у зорі, як розмитість, темні плями чи спалахи світла.

Дотримання рекомендацій офтальмолога: фахівець може призначити антибіотики, протизапальні препарати або інші ліки залежно від причини запалення.

Регулярні перевірки зору: як і в попередніх випадках, виконання офтальмологічного чекапу (щороку чи раз на 2 роки) допоможе виявити проблеми на ранніх стадіях та запобігти ускладненням.

Коли звертатися до лікаря? За таких самих симптомів, що і в попередньому пункті.

Заднє відшарування склоподібного тіла

Надія Лисенко "ЗВСТ зазвичай виникає через вікові зміни, коли склоподібне тіло зморщується і відшаровується від сітківки. Частіше трапляється в людей після 60 років, але може виникати й раніше, особливо в тих, хто має короткозорість, ускладнення відшарувань або розривів сітківки, після травм ока чи хірургічних втручань."

Симптоми:

мушки перед очима: темні крапки, лінії або павутинки, що плавають;

спалахи світла: блискавки або відблиски в периферійній зоні зорового поля;

помутніння зору: порушення прозорості склоподібного тіла;

зміна кольору зорового поля: спотворення образів.

Як діяти? Звернутися до ретинолога: в разі наведених симптомів важливо обстежитися та отримати консультацію у профільного фахівця. Своєчасне звернення допоможе запобігти ймовірним ускладненням, наприклад відшаруванню сітківки.

Терміново відвідати лікаря: якщо з’явилися нові симптоми або вони погіршуються, показатися офтальмологу протягом 24 годин.

Менш терміновий візит до лікаря: якщо симптоми незначні і не змінюються, можна планувати похід до офтальмолога протягом тижня.

Інтоксикації та отруєння

Можуть мати серйозні наслідки для зору та загального стану очей. Деякі токсичні речовини безпосередньо впливають на очі, спричиняючи різні офтальмологічні проблеми.

Так, є дослідження, присвячені інтоксикації водянистої вологи ока в людей. Наприклад, водянисту вологу використовують для діагностики різних захворювань і станів. Водяниста волога утворюється в циліарному тілі й циркулює через передню та задню камери ока, забезпечуючи живлення й підтримання внутрішньоочного тиску.

До склоподібного тіла можуть потрапляти різні токсини, які негативно впливають на його стан та функції.

Деякі небезпечні токсичні речовини:

алкоголь: спричиняє дегідратацію та порушення обміну речовин у склоподібному тілі, що може призвести до його деструкції;

наркотики: деякі наркотичні речовини провокують запальні процеси та пошкодження тканин ока, що підвищує ризик розривів сітківки та інших ускладнень;

токсини з навколишнього середовища: важкі метали, пестициди та інші хімічні речовини, накопичуючись в організмі, впливають на здоров’я очей, у тому числі склоподібного тіла.

Надія Лисенко "Згідно з дослідженнями склоподібне тіло може містити різні речовини, зокрема й токсини. Ця властивість використовується для діагностики інтоксикації та інших патологічних станів. Наприклад, такі методи, як коефіцієнт Гольдмана-Вітмера та імуноблот, застосовують для аналізу зразків водянистої вологи при очному токсоплазмозі."

Як діяти? Терміново звернутися до лікаря: якщо симптоми важкі або погіршуються, негайно їдьте у найближчий медичний заклад.

Менш терміново: за незначних симптомів без особливих змін до погіршення, плануйте візит до офтальмолога протягом 24 – 48 годин.

Як бачите, один наче невинний симптом – мушки перед очима, може означати доволі серйозні стани та свідчити про певні захворювання. Тож будьте відповідальними до свого здоров'я і своєчасно, а також планово звертайтеся до лікаря.