Если при движении глазных яблок, эти пятна не исчезают и мешают, надо обратиться к врачу. Почему – 24 Каналу объяснила офтальмолог клиники "Эксимер" Надежда Лысенко.
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Опасные причины появления мушек
Пятна различной конфигурации, плавающих перед глазами, могут свидетельствовать о заболеваниях зрительной системы или нарушениях работы организма.
Угрожающими факторами, на которые следует обязательно учитывать и принимать меры, являются следующие состояния:
- деструкция стекловидного тела;
- близорукость (миопия);
- сахарный диабет;
- нарушение метаболизма;
- кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело;
- помутнение стекловидного тела, обусловленное воспалительными заболеваниями глаз;
- задняя отслойка стекловидного тела;
- интоксикации и отравления.
Разберем каждый фактор, чтобы знать, как действовать.
Деструкция стекловидного тела
Надежда Лысенко
"Цитата"
ДСТ – это патологический процесс, при котором изменяется структура стекловидного тела глаза. Это может проявляться в виде мушек, нитей или точек, которые плавают перед глазами.
Основные причины появления:
- возрастные изменения в зрительном аппарате;
- воспалительные процессы;
- сахарный диабет;
- близорукость;
- другие заболевания.
Как действовать? Консультация с офтальмологом: если заметили тревожные симптомы, важно обратиться к врачу для диагностики и определения степени деструкции.
Регулярные осмотры: даже при незначительных проявлениях систематические осмотры у специалиста помогут контролировать состояние и предотвратить осложнения.
Лечение: на ранних стадиях возможно консервативное лечение, но в сложных случаях могут назначить хирургическое вмешательство, например, витреолизис (YAG-лазер).
Близорукость
Миопия является нарушением зрения, при котором человек хорошо видит предметы вблизи, а вот удаленные объекты – размытыми. Это происходит из-за того, что изображение фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Причины близорукости:
- генетическая предрасположенность: если у родителей есть близорукость, вероятность ее развития у детей значительно возрастает;
- зрительная нагрузка: длительное чтение, работа за компьютером или использование гаджетов на близком расстоянии способствует развитию миопии;
- несбалансированное питание: недостаток витаминов и минералов также влияет на здоровье и состояние глаз;
- малоподвижный образ жизни: недостаточная физическая активность сказывается на развитии близорукости.
Как действовать? Регулярные проверки зрения: важно планово посещать офтальмолога, особенно если заметили ухудшение зрения на расстоянии, головные боли или другие симптомы, связанные с близорукостью. Раннее выявление и коррекция зрения помогут избежать осложнений в будущем.
Надежда Лысенко
"Правильное освещение: работайте и читайте при достаточном освещении, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.
Перерывы во время работы: применяйте правило 20/20/20 – каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на объекты, расположенные на расстоянии примерно 6 метров."
Сбалансированное питание: добавьте в рацион продукты, богатые витаминами A, C, E и омега-3 жирные кислоты.
Влияние диабета на зрение
Сахарный диабет может давать различные осложнения зрения, такие как:
- диабетическая ретинопатия – повреждение кровеносных сосудов сетчатки, что грозит потерей зрения;
- катаракта – помутнение хрусталика глаза, которое требует хирургического вмешательства (удаление своего хрусталика и установка интраокулярной линзы);
- глаукома – повышенное внутриглазное давление, что может повредить зрительный нерв (опасность слепоты).
Как действовать? Регулярные проверки зрения: в случае диабета надо планово посещать офтальмолога для мониторинга глаз.
Контроль уровня сахара в крови: поддержание нормального уровня глюкозы поможет уменьшить риск осложнений.
Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек значительно улучшат общее состояние здоровья.
Когда обращаться к врачу? Если заметили любые изменения в зрении, например размытость картинки, темные пятна или потерю зрения, немедленно покажитесь офтальмологу, чтобы избежать серьезных осложнений.
Кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело
Такие состояния являются серьезными и требуют немедленной медицинской помощи!
Причины кровоизлияний:
- травмы: повреждения головы или глаз;
- сахарный диабет: диабетическая ретинопатия является распространенной причиной кровоизлияний в сетчатку;
- гипертония: резкое значительное повышение артериального давления (гипертонический криз) может повредить кровеносные сосуды в глазах;
- атеросклероз: сужение и уплотнение артерий также вызывают кровоизлияния;
- аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка.
Как действовать? Немедленно обратиться к врачу: если заметили любые изменения в зрении: размытость, темные пятна или вспышки света, сразу покажитесь офтальмологу.
Надежда Лысенко
"Контроль основных заболеваний: если имеете диабет или гипертонию, важно контролировать эти состояния, чтобы уменьшить риск осложнений."
Регулярные проверки зрения: офтальмолог может выявить проблемы на ранних стадиях.
Когда обращаться к врачу? Если заметили любые из приведенных ниже симптомов:
- внезапная потеря зрения или его ухудшение;
- темные пятна или паутина перед глазами;
- вспышки света или волнообразное зрение.
Помутнение стекловидного тела
Такое помутнение, сопровождающееся появлением мушек, является следствием различных воспалительных заболеваний глаза. Причины помутнения стекловидного тела:
- увеит: воспаление стекловидного тела, которое часто возникает из-за инфекции или аутоиммунных заболеваний;
- иридоциклит: воспаление радужной оболочки и цилиарного тела, которое может распространяться на стекловидное тело;
- ретинит: воспаление сетчатки, что грозит привести к помутнению стекловидного тела;
- эндофтальмит: серьезное воспаление внутренних структур глаза, развитие которого вызывают инфекции после операций или травм.
Как действовать? Немедленно обратиться к врачу: особенно если заметили такие изменения в зрении, как размытость, темные пятна или вспышки света.
Соблюдение рекомендаций офтальмолога: специалист может назначить антибиотики, противовоспалительные препараты или другие лекарства в зависимости от причины воспаления.
Регулярные проверки зрения: как и в предыдущих случаях, выполнения офтальмологического чекапа (ежегодно или раз в 2 года) поможет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить осложнения.
Когда обращаться к врачу? При таких же симптомах, что и в предыдущем пункте.
Заднее отслоение стекловидного тела
Надежда Лысенко
"ЗВСТ обычно возникает из-за возрастных изменений, когда стекловидное тело сморщивается и отслаивается от сетчатки. Чаще случается у людей после 60 лет, но может возникать и раньше, особенно у тех, кто имеет близорукость, осложнения отслоений или разрывов сетчатки, после травм глаза или хирургических вмешательств."
Симптомы:
- мушки перед глазами: темные точки, линии или паутинки, плавающих;
- вспышки света: молнии или блики в периферийной зоне зрительного поля;
- помутнение зрения: нарушение прозрачности стекловидного тела;
- изменение цвета зрительного поля: искажение образов.
Как действовать? Обратиться к ретинологу: в случае приведенных симптомов важно обследоваться и получить консультацию у профильного специалиста. Своевременное обращение поможет предотвратить вероятные осложнения, например отслоение сетчатки.
Срочно посетить врача: если появились новые симптомы или они ухудшаются, показаться офтальмологу в течение 24 часов.
Менее срочный визит к врачу: если симптомы незначительные и не меняются, можно планировать поход к офтальмологу в течение недели.
Интоксикации и отравления
Могут иметь серьезные последствия для зрения и общего состояния глаз. Некоторые токсичные вещества непосредственно влияют на глаза, вызывая различные офтальмологические проблемы.
Так, есть исследования, посвященные интоксикации водянистой влаги глаза у людей. Например, водянистую влагу используют для диагностики различных заболеваний и состояний. Водянистая влага образуется в цилиарном теле и циркулирует через переднюю и заднюю камеры глаза, обеспечивая питание и поддержание внутриглазного давления.
В стекловидное тело могут попадать различные токсины, которые негативно влияют на его состояние и функции.
Некоторые опасные токсичные вещества:
- алкоголь: вызывает дегидратацию и нарушение обмена веществ в стекловидном теле, что может привести к его деструкции;
- наркотики: некоторые наркотические вещества провоцируют воспалительные процессы и повреждения тканей глаза, что повышает риск разрывов сетчатки и других осложнений;
- токсины из окружающей среды: тяжелые металлы, пестициды и другие химические вещества, накапливаясь в организме, влияют на здоровье глаз, в том числе стекловидного тела.
Надежда Лысенко
"Согласно исследованиям стекловидное тело может содержать различные вещества, в том числе и токсины. Это свойство используется для диагностики интоксикации и других патологических состояний. Например, такие методы, как коэффициент Гольдмана-Витмера и иммуноблот, применяют для анализа образцов водянистой влаги при глазном токсоплазмозе."
Как действовать? Срочно обратиться к врачу: если симптомы тяжелые или ухудшаются, немедленно езжайте в ближайшее медицинское учреждение.
Менее срочно: при незначительных симптомах без особых изменений до ухудшения, планируйте визит к офтальмологу в течение 24 – 48 часов.
Как видите, один вроде бы невинный симптом – мушки перед глазами, может означать довольно серьезные состояния и свидетельствовать об определенных заболеваниях. Поэтому будьте ответственными к своему здоровью и своевременно, а также планово обращайтесь к врачу.