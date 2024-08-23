Если при движении глазных яблок, эти пятна не исчезают и мешают, надо обратиться к врачу. Почему – 24 Каналу объяснила офтальмолог клиники "Эксимер" Надежда Лысенко.

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Опасные причины появления мушек

Пятна различной конфигурации, плавающих перед глазами, могут свидетельствовать о заболеваниях зрительной системы или нарушениях работы организма.

Угрожающими факторами, на которые следует обязательно учитывать и принимать меры, являются следующие состояния:

деструкция стекловидного тела;

близорукость (миопия);

сахарный диабет;

нарушение метаболизма;

кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело;

помутнение стекловидного тела, обусловленное воспалительными заболеваниями глаз;

задняя отслойка стекловидного тела;

интоксикации и отравления.

Разберем каждый фактор, чтобы знать, как действовать.

Деструкция стекловидного тела

Надежда Лысенко "Цитата"

ДСТ – это патологический процесс, при котором изменяется структура стекловидного тела глаза. Это может проявляться в виде мушек, нитей или точек, которые плавают перед глазами.

Основные причины появления:

возрастные изменения в зрительном аппарате;

воспалительные процессы;

сахарный диабет;

близорукость;

другие заболевания.

Как действовать? Консультация с офтальмологом: если заметили тревожные симптомы, важно обратиться к врачу для диагностики и определения степени деструкции.

Регулярные осмотры: даже при незначительных проявлениях систематические осмотры у специалиста помогут контролировать состояние и предотвратить осложнения.

Лечение: на ранних стадиях возможно консервативное лечение, но в сложных случаях могут назначить хирургическое вмешательство, например, витреолизис (YAG-лазер).

Близорукость

Миопия является нарушением зрения, при котором человек хорошо видит предметы вблизи, а вот удаленные объекты – размытыми. Это происходит из-за того, что изображение фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. Причины близорукости:

генетическая предрасположенность: если у родителей есть близорукость, вероятность ее развития у детей значительно возрастает;

зрительная нагрузка: длительное чтение, работа за компьютером или использование гаджетов на близком расстоянии способствует развитию миопии;

несбалансированное питание: недостаток витаминов и минералов также влияет на здоровье и состояние глаз;

малоподвижный образ жизни: недостаточная физическая активность сказывается на развитии близорукости.

Как действовать? Регулярные проверки зрения: важно планово посещать офтальмолога, особенно если заметили ухудшение зрения на расстоянии, головные боли или другие симптомы, связанные с близорукостью. Раннее выявление и коррекция зрения помогут избежать осложнений в будущем.

Надежда Лысенко "Правильное освещение: работайте и читайте при достаточном освещении, чтобы уменьшить нагрузку на глаза.

Перерывы во время работы: применяйте правило 20/20/20 – каждые 20 минут делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на объекты, расположенные на расстоянии примерно 6 метров."

Сбалансированное питание: добавьте в рацион продукты, богатые витаминами A, C, E и омега-3 жирные кислоты.

Влияние диабета на зрение

Сахарный диабет может давать различные осложнения зрения, такие как:

диабетическая ретинопатия – повреждение кровеносных сосудов сетчатки, что грозит потерей зрения;

катаракта – помутнение хрусталика глаза, которое требует хирургического вмешательства (удаление своего хрусталика и установка интраокулярной линзы);

глаукома – повышенное внутриглазное давление, что может повредить зрительный нерв (опасность слепоты).

Как действовать? Регулярные проверки зрения: в случае диабета надо планово посещать офтальмолога для мониторинга глаз.

Контроль уровня сахара в крови: поддержание нормального уровня глюкозы поможет уменьшить риск осложнений.

Здоровый образ жизни: сбалансированное питание, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек значительно улучшат общее состояние здоровья.

Когда обращаться к врачу? Если заметили любые изменения в зрении, например размытость картинки, темные пятна или потерю зрения, немедленно покажитесь офтальмологу, чтобы избежать серьезных осложнений.

Кровоизлияния в сетчатку или стекловидное тело

Такие состояния являются серьезными и требуют немедленной медицинской помощи!

Причины кровоизлияний:

травмы: повреждения головы или глаз;

сахарный диабет: диабетическая ретинопатия является распространенной причиной кровоизлияний в сетчатку;

гипертония: резкое значительное повышение артериального давления (гипертонический криз) может повредить кровеносные сосуды в глазах;

атеросклероз: сужение и уплотнение артерий также вызывают кровоизлияния;

аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка.

Как действовать? Немедленно обратиться к врачу: если заметили любые изменения в зрении: размытость, темные пятна или вспышки света, сразу покажитесь офтальмологу.

Надежда Лысенко "Контроль основных заболеваний: если имеете диабет или гипертонию, важно контролировать эти состояния, чтобы уменьшить риск осложнений."

Регулярные проверки зрения: офтальмолог может выявить проблемы на ранних стадиях.

Когда обращаться к врачу? Если заметили любые из приведенных ниже симптомов:

внезапная потеря зрения или его ухудшение;

темные пятна или паутина перед глазами;

вспышки света или волнообразное зрение.

Помутнение стекловидного тела

Такое помутнение, сопровождающееся появлением мушек, является следствием различных воспалительных заболеваний глаза. Причины помутнения стекловидного тела:

увеит: воспаление стекловидного тела, которое часто возникает из-за инфекции или аутоиммунных заболеваний;

иридоциклит: воспаление радужной оболочки и цилиарного тела, которое может распространяться на стекловидное тело;

ретинит: воспаление сетчатки, что грозит привести к помутнению стекловидного тела;

эндофтальмит: серьезное воспаление внутренних структур глаза, развитие которого вызывают инфекции после операций или травм.

Как действовать? Немедленно обратиться к врачу: особенно если заметили такие изменения в зрении, как размытость, темные пятна или вспышки света.

Соблюдение рекомендаций офтальмолога: специалист может назначить антибиотики, противовоспалительные препараты или другие лекарства в зависимости от причины воспаления.

Регулярные проверки зрения: как и в предыдущих случаях, выполнения офтальмологического чекапа (ежегодно или раз в 2 года) поможет выявить проблемы на ранних стадиях и предотвратить осложнения.

Когда обращаться к врачу? При таких же симптомах, что и в предыдущем пункте.

Заднее отслоение стекловидного тела

Надежда Лысенко "ЗВСТ обычно возникает из-за возрастных изменений, когда стекловидное тело сморщивается и отслаивается от сетчатки. Чаще случается у людей после 60 лет, но может возникать и раньше, особенно у тех, кто имеет близорукость, осложнения отслоений или разрывов сетчатки, после травм глаза или хирургических вмешательств."

Симптомы:

мушки перед глазами: темные точки, линии или паутинки, плавающих;

вспышки света: молнии или блики в периферийной зоне зрительного поля;

помутнение зрения: нарушение прозрачности стекловидного тела;

изменение цвета зрительного поля: искажение образов.

Как действовать? Обратиться к ретинологу: в случае приведенных симптомов важно обследоваться и получить консультацию у профильного специалиста. Своевременное обращение поможет предотвратить вероятные осложнения, например отслоение сетчатки.

Срочно посетить врача: если появились новые симптомы или они ухудшаются, показаться офтальмологу в течение 24 часов.

Менее срочный визит к врачу: если симптомы незначительные и не меняются, можно планировать поход к офтальмологу в течение недели.

Интоксикации и отравления

Могут иметь серьезные последствия для зрения и общего состояния глаз. Некоторые токсичные вещества непосредственно влияют на глаза, вызывая различные офтальмологические проблемы.

Так, есть исследования, посвященные интоксикации водянистой влаги глаза у людей. Например, водянистую влагу используют для диагностики различных заболеваний и состояний. Водянистая влага образуется в цилиарном теле и циркулирует через переднюю и заднюю камеры глаза, обеспечивая питание и поддержание внутриглазного давления.

В стекловидное тело могут попадать различные токсины, которые негативно влияют на его состояние и функции.

Некоторые опасные токсичные вещества:

алкоголь: вызывает дегидратацию и нарушение обмена веществ в стекловидном теле, что может привести к его деструкции;

наркотики: некоторые наркотические вещества провоцируют воспалительные процессы и повреждения тканей глаза, что повышает риск разрывов сетчатки и других осложнений;

токсины из окружающей среды: тяжелые металлы, пестициды и другие химические вещества, накапливаясь в организме, влияют на здоровье глаз, в том числе стекловидного тела.

Надежда Лысенко "Согласно исследованиям стекловидное тело может содержать различные вещества, в том числе и токсины. Это свойство используется для диагностики интоксикации и других патологических состояний. Например, такие методы, как коэффициент Гольдмана-Витмера и иммуноблот, применяют для анализа образцов водянистой влаги при глазном токсоплазмозе."

Как действовать? Срочно обратиться к врачу: если симптомы тяжелые или ухудшаются, немедленно езжайте в ближайшее медицинское учреждение.

Менее срочно: при незначительных симптомах без особых изменений до ухудшения, планируйте визит к офтальмологу в течение 24 – 48 часов.

Как видите, один вроде бы невинный симптом – мушки перед глазами, может означать довольно серьезные состояния и свидетельствовать об определенных заболеваниях. Поэтому будьте ответственными к своему здоровью и своевременно, а также планово обращайтесь к врачу.