Якщо при русі очних яблук, ці плями не зникають і заважають, треба звернутися до лікаря. Чому – 24 Каналу пояснила офтальмологиня клініки "Ексімер" Надія Лисенко.

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Плями різної конфігурації, що плавають перед очима, можуть свідчити про захворювання зорової системи чи порушення роботи організму.

Загрозливими чинниками, на які слід обов’язково зважати й вживати заходів, є такі стани:

  • деструкція склоподібного тіла;
  • короткозорість (міопія);
  • цукровий діабет;
  • порушення метаболізму;
  • крововиливи в сітківку або склоподібне тіло;
  • помутніння склоподібного тіла, обумовлене запальними захворюваннями очей;
  • заднє відшарування склоподібного тіла;
  • інтоксикації та отруєння.

Розберемо кожний фактор, щоб знати, як діяти.

Надія Лисенко

"Цитата"

ДСТ – це патологічний процес, за якого змінюється структура склоподібного тіла ока. Це може проявлятися у вигляді мушок, ниток або точок, які плавають перед очима.

Основні причини появи:

  • вікові зміни в зоровому апараті;
  • запальні процеси;
  • цукровий діабет;
  • короткозорість;
  • інші захворювання.

Як діяти? Консультація з офтальмологом: якщо помітили тривожні симптоми, важливо звернутися до лікаря для діагностики та визначення ступеня деструкції.

Регулярні огляди: навіть за незначних проявів систематичні огляди у фахівця допоможуть контролювати стан і запобігти ускладненням.

Лікування: на ранніх стадіях можливе консервативне лікування, але у складних випадках можуть призначити хірургічне втручання, наприклад, вітреолізис (YAG-лазер).

Міопія є порушенням зору, за якого людина добре бачить предмети зблизька, а от віддалені об’єкти – розмитими. Це відбувається через те, що зображення фокусується перед сітківкою, а не на ній. Причини короткозорості:

  • генетична схильність: якщо у батьків є короткозорість, імовірність її розвитку в дітей значно зростає;
  • зорове навантаження: тривале читання, робота за комп’ютером або використання гаджетів на близькій відстані сприяє розвитку міопії;
  • незбалансоване харчування: брак вітамінів і мінералів також впливає на здоров’я та стан очей;
  • малорухливий спосіб життя: недостатня фізична активність позначається на розвитку короткозорості.

Як діяти? Регулярні перевірки зору: важливо планово відвідувати офтальмолога, особливо якщо помітили погіршення зору на відстані, головні болі або інші симптоми, пов’язані з короткозорістю. Раннє виявлення та корекція зору допоможуть уникнути ускладнень у майбутньому.

Надія Лисенко

"Правильне освітлення: працюйте та читайте при достатньому освітленні, щоб зменшити навантаження на очі.
Перерви під час роботи: застосовуйте правило 20/20/20 – кожні 20 хвилин робіть перерву на 20 секунд і дивіться на об’єкти, що розташовані на відстані приблизно 6 метрів."

Збалансоване харчування: додайте до раціону продукти, багаті на вітаміни A, C, E та омега-3 жирні кислоти.

Цукровий діабет може давати різні ускладнення зору, як-от:

  • діабетична ретинопатія – пошкодження кровоносних судин сітківки, що загрожує втратою зору;
  • катаракта – помутніння кришталика ока, яке потребує хірургічного втручання (видалення свого кришталика й встановлення інтраокулярної лінзи);
  • глаукома – підвищений внутрішньоочний тиск, що може пошкодити зоровий нерв (небезпека сліпоти).

Як діяти? Регулярні перевірки зору: в разі діабету треба планово відвідувати офтальмолога для моніторингу очей.

Контроль рівня цукру в крові: підтримання нормального рівня глюкози допоможе зменшити ризик ускладнень.

Здоровий спосіб життя: збалансоване харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок значно покращать загальний стан здоров’я.

Коли звертатися до лікаря? Якщо помітили будь-які зміни у зорі, як-от розмитість картинки, темні плями або втрату зору, негайно покажіться офтальмологу, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Такі стани є серйозними та потребують негайної медичної допомоги!

Причини крововиливів:

  • травми: ушкодження голови або очей;
  • цукровий діабет: діабетична ретинопатія є поширеною причиною крововиливів у сітківку;
  • гіпертонія: різке значне підвищення артеріального тиску (гіпертонічний криз) може пошкодити кровоносні судини в очах;
  • атеросклероз: звуження та ущільнення артерій також спричиняють крововиливи;
  • аутоімунні захворювання, як-от системний червоний вовчак.

Як діяти? Негайно звернутися до лікаря: якщо помітили будь-які зміни у зорі: розмитість, темні плями або спалахи світла, одразу покажіться офтальмологу.

Надія Лисенко

"Контроль основних захворювань: якщо маєте діабет або гіпертонію, важливо контролювати ці стани, щоб зменшити ризик ускладнень."

Регулярні перевірки зору: офтальмолог може виявити проблеми на ранніх стадіях.

Коли звертатися до лікаря? Якщо помітили будь-які з наведених нижче симптомів:

  • раптова втрата зору або його погіршення;
  • темні плями або павутиння перед очима;
  • спалахи світла або хвилеподібний зір.

Таке помутніння, що супроводжується появою мушок, є наслідком різних запальних захворювань ока. Причини помутніння склоподібного тіла:

  • увеїт: запалення склоподібного тіла, яке часто виникає через інфекції або аутоімунні захворювання;
  • іридоцикліт: запалення райдужної оболонки та циліарного тіла, яке може поширюватися на склоподібне тіло;
  • ретиніт: запалення сітківки, що загрожує призвести до помутніння склоподібного тіла;
  • ендофтальміт: серйозне запалення внутрішніх структур ока, розвиток якого спричиняють інфекції після операцій або травм.

Як діяти? Негайно звернутися до лікаря: особливо якщо помітили такі зміни у зорі, як розмитість, темні плями чи спалахи світла.

Дотримання рекомендацій офтальмолога: фахівець може призначити антибіотики, протизапальні препарати або інші ліки залежно від причини запалення.

Регулярні перевірки зору: як і в попередніх випадках, виконання офтальмологічного чекапу (щороку чи раз на 2 роки) допоможе виявити проблеми на ранніх стадіях та запобігти ускладненням.
Коли звертатися до лікаря? За таких самих симптомів, що і в попередньому пункті.

Надія Лисенко

"ЗВСТ зазвичай виникає через вікові зміни, коли склоподібне тіло зморщується і відшаровується від сітківки. Частіше трапляється в людей після 60 років, але може виникати й раніше, особливо в тих, хто має короткозорість, ускладнення відшарувань або розривів сітківки, після травм ока чи хірургічних втручань."

Симптоми:

  • мушки перед очима: темні крапки, лінії або павутинки, що плавають;
  • спалахи світла: блискавки або відблиски в периферійній зоні зорового поля;
  • помутніння зору: порушення прозорості склоподібного тіла;
  • зміна кольору зорового поля: спотворення образів.

Як діяти? Звернутися до ретинолога: в разі наведених симптомів важливо обстежитися та отримати консультацію у профільного фахівця. Своєчасне звернення допоможе запобігти ймовірним ускладненням, наприклад відшаруванню сітківки.

Терміново відвідати лікаря: якщо з’явилися нові симптоми або вони погіршуються, показатися офтальмологу протягом 24 годин.

Менш терміновий візит до лікаря: якщо симптоми незначні і не змінюються, можна планувати похід до офтальмолога протягом тижня.

Можуть мати серйозні наслідки для зору та загального стану очей. Деякі токсичні речовини безпосередньо впливають на очі, спричиняючи різні офтальмологічні проблеми.

Так, є дослідження, присвячені інтоксикації водянистої вологи ока в людей. Наприклад, водянисту вологу використовують для діагностики різних захворювань і станів. Водяниста волога утворюється в циліарному тілі й циркулює через передню та задню камери ока, забезпечуючи живлення й підтримання внутрішньоочного тиску.

До склоподібного тіла можуть потрапляти різні токсини, які негативно впливають на його стан та функції.
Деякі небезпечні токсичні речовини:

  • алкоголь: спричиняє дегідратацію та порушення обміну речовин у склоподібному тілі, що може призвести до його деструкції;
  • наркотики: деякі наркотичні речовини провокують запальні процеси та пошкодження тканин ока, що підвищує ризик розривів сітківки та інших ускладнень;
  • токсини з навколишнього середовища: важкі метали, пестициди та інші хімічні речовини, накопичуючись в організмі, впливають на здоров’я очей, у тому числі склоподібного тіла.

Надія Лисенко

"Згідно з дослідженнями склоподібне тіло може містити різні речовини, зокрема й токсини. Ця властивість використовується для діагностики інтоксикації та інших патологічних станів. Наприклад, такі методи, як коефіцієнт Гольдмана-Вітмера та імуноблот, застосовують для аналізу зразків водянистої вологи при очному токсоплазмозі."

Як діяти? Терміново звернутися до лікаря: якщо симптоми важкі або погіршуються, негайно їдьте у найближчий медичний заклад.

Менш терміново: за незначних симптомів без особливих змін до погіршення, плануйте візит до офтальмолога протягом 24 – 48 годин.

Як бачите, один наче невинний симптом – мушки перед очима, може означати доволі серйозні стани та свідчити про певні захворювання. Тож будьте відповідальними до свого здоров'я і своєчасно, а також планово звертайтеся до лікаря.