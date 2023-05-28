У МОЗ нагадали, що первинною причиною застуди чи гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРЗ) є віруси, не холод. Водночас локальне та випадкове переохолодження якоїсь частини тіла може збити налаштування імунної системи, і зробити організм вразливішим до вірусів.
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Втім попри те, що ГРЗ та грип викликають віруси, а не низька температура, ми хворіємо переважно в холодну пору року. В МОЗ вирішили роз'яснити й цю закономірність.
- По-перше, в холодну пору року краплини слини, які виділяє людина під час кашлю чи чхання, лишаються в повітрі й потрапляють до інших людей. А значить – хвороби легше поширюються, особливо в приміщеннях, які погано провітрюються. Відтак, сезонність вірусних інфекцій зумовлена оптимальними умовами передачі вірусів.
- По-друге, справді існує зв'язок між температурою, роботою імунної системи та розмноженням вірусів.
І ось як це пояснює наука: перші свідчення цього науковці отримали з даних про інфекції в пацієнтів, в яких після операцій ставалося випадкове і локальне переохолодження із подальшою інфекцією. Низька температура на якійсь ділянці тіла спотворювала налаштування імунної системи – вроджена неспецифічна імунна реакція ставала слабшою. А це – перша ланка імунної відповіді на нову інфекцію.
Нові дослідження імунної відповіді в клітинах носогорла підтвердило ці спостереження.
Відтак, ймовірність захворіти дійсно вища, якщо надто легко взутися взимку, сиділи під потоком холодного повітря від кондиціонера чи довго притулялися до бетонної стіни в укритті.
Однак, у МОЗ радять не уникати холодів і не намагатися одягнутися якомога тепліше – вам має бути достатньо комфортно і під час руху, і під час спокою.