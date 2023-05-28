В Минздраве напомнили, что первичной причиной простуды или острого респираторного вирусного заболевания (ОРЗ) являются вирусы, не холодные. В то же время локальное и случайное переохлаждение какой-то части тела может сбить настройки иммунной системы и сделать организм более уязвимым к вирусам.

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Впрочем, несмотря на то, что ОРЗ и грипп вызывают вирусы, а не низкая температура, мы болеем преимущественно в холодное время года. В Минздраве решили разъяснить и эту закономерность.

Во-первых, в холодное время года капли слюны, выделяемые человеком во время кашля или чихания, остаются в воздухе и попадают к другим людям. А значит – болезни легче распространяются, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Следовательно, сезонность вирусных инфекций обусловлена оптимальными условиями передачи вирусов.

Во-вторых, существует связь между температурой, работой иммунной системы и размножением вирусов.

И вот как это объясняет наука: первые свидетельства этого ученые получили из данных об инфекциях у пациентов, у которых после операций происходило случайное и локальное переохлаждение с последующей инфекцией. Низкая температура на каком-то участке тела искажала настройку иммунной системы – врожденная неспецифическая иммунная реакция становилась слабее. А это первое звено иммунного ответа на новую инфекцию.

Новые исследования иммунного ответа в клетках носогорла подтвердили эти наблюдения.

При низкой температуре иммунный ответ на начальную вирусную инфекцию идет по несколько иному, менее эффективному сценарию. Поэтому когда носогорло длительное время холоднее, чем остальное тело, у инфекции появляется больше шансов прорвать оборону и проникнуть в клетки.

Следовательно, вероятность заболеть действительно выше, если слишком легко обуться зимой, сидели под потоком холодного воздуха от кондиционера или долго прислонялись к бетонной стене в укрытии.

Однако в Минздраве советуют не избегать холодов и не пытаться одеться как можно теплее – вам должно быть достаточно комфортно и во время движения, и во время покоя.