У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що найстаршому пацієнту, який поборов COVID-19, 120 років.

Про це пише видання УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства охорони здоров’я за даними Центру громадського здоров’я.

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У нас за весь час пандемії було 18 хворих віком від 100 років. 11 чоловіків та 7 жінок. З цих 18-и померло тільки двоє осіб за весь час. І їм було по 102 роки. Решта в нас були живі-здорові, виписалися. Найстарший пацієнт – 120 років, живий,

– заявили у пресслужбі МОЗ.

Крім того, у Міністерстві додали, що вони не можуть розголошувати інформацію, де мешкає найстарший пацієнт, оскільки вона є конфіденційною.

Натомість видання "РБК-Україна" написало, що інформація про те, що найстаршому пацієнту з України, який поборов коронавірус, 120 років – це неправда.

На сьогодні найстарішою людиною на планеті є 117-річна японка Танака Кані. В Україні довгожителькою була Нагорна Христина з Чернігівської області, яка померла у віці 117 років і 125 днів.