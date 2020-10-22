В Министерстве здравоохранения сообщили, что самому старшему пациенту, который поборол COVID-19, 120 лет.

Об этом пишет издание УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения по данным Центра общественного здоровья.

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У нас за все время пандемии было 18 больных в возрасте от 100 лет. 11 мужчин и 7 женщин. Из этих 18-и умерло только два человека за все время. И им было по 102 года. Остальные у нас живы-здоровы, выписались. Самый старший пациент – 120 лет, жив,

– заявили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, в министерстве добавили, что они не могут разглашать информацию, где проживает самый старший пациент, поскольку она является конфиденциальной.

Зато издание "РБК-Украина" написало, что информация о том, что самому старшему пациенту из Украины, который победил коронавирус, 120 лет – это неправда.

На сегодня самым старым человеком на планете является 117-летняя японка Танака Кани. В Украине долгожительницей была Нагорная Кристина из Черниговской области, которая умерла в возрасте 117 лет и 125 дней.