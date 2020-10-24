В Україні за минулу добу провели рекордну кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР з початку епідемії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу, пише 24 канал.

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Так, за минулу добу в Україні загалом здійснено 67 тисяч 573 тестувань на коронавірус COVID-19, із них 41 тисяча 430 – методом ПЛР.

За словами глави МОЗ, ця цифра є рекордною. Також методом ІФА було здійснено 26 тисяч 143 тестування.