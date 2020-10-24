У МОЗ заявили про рекордну кількість тестувань за добу
В Україні за минулу добу провели рекордну кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР з початку епідемії.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу, пише 24 канал.
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Так, за минулу добу в Україні загалом здійснено 67 тисяч 573 тестувань на коронавірус COVID-19, із них 41 тисяча 430 – методом ПЛР.
За словами глави МОЗ, ця цифра є рекордною. Також методом ІФА було здійснено 26 тисяч 143 тестування.
За попередню добу загалом було здійснено 67 тисяч 573 тестування, із них методом ПЛР — 41 тисячу 430 досліджень. Це своєрідний рекорд, понад 40 тисяч ми ще не робили,
– повідомив Степанов.
Степанов анонсував, що в листопаді Україна повинна вийти на 50 тисяч ПЛР-тестувань на добу.
"Тестування методом ПЛР — це достатньо складний процес, який потребує окрім приміщень, окрім обладнання потребує спеціалістів. Навчити спеціалістів — потрібен час", – наголосив глава МОЗ.