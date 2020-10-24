В Украине за минувшие сутки провели рекордное количество тестирований на коронавирус методом ПЦР с начала эпидемии.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, пишет 24 канал.

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Так, за минувшие сутки в Украине в целом осуществлено 67 тысяч 573 тестирований на коронавирус COVID-19, из них 41 тысяча 430 – методом ПЦР.

По словам главы Минздрава, эта цифра является рекордной. Также методом ИФА было осуществлено 26 тысяч 143 тестирования.

За предыдущие сутки всего было осуществлено 67 тысяч 573 тестирования, из них методом ПЦР — 41 тысячу 430 исследований. Это своеобразный рекорд, более 40 тысяч мы еще не делали,

– сообщил Степанов.

Степанов анонсировал, что в ноябре Украина должна выйти на 50 тысяч ПЦР-тестирований в сутки.

"Тестирование методом ПЦР – это достаточно сложный процесс, который требует, кроме помещений, кроме оборудования, требует специалистов. Научить специалистов – нужно время", – подчеркнул глава Минздрава.