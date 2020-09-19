У МОЗ розповіли, як достроково перервати самоізоляцію
Міністерство охорони здоров'я змінило вимоги щодо 14-денної самоізоляції, від сьогодні її можна достроково перервати на восьмий день.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 вересня, пише 24 канал.
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Так, людина може достроково перервати самоізоляцію на 8 день. Для цього необхідно здати ПЛР-тест. Якщо він покаже негативний результат – дозволено перервати самоізоляцію.
На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді,
– заявив Степанов.
Водночас він додав, що людина робить тест за власні кошти. Нагадаємо, що після завершення 14-денної самоізоляції необов'язково проходити тест на COVID-19.
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