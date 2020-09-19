В Україні за минулу добу підтвердили найбільшу кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише 24 канал.

Читайте також В Україні підтвердили 172 712 випадків COVID-19: за минулу добу – 3 240

За минулу добу госпіталізували 669 людей з COVID-19 – найбільше число з початку епідемії коронавірусу в Україні.

За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, з них – 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії,

– сказав Степанов.

Міністр додав, що загалом на сьогодні у лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває понад 13 тисяч громадян.

"Наприклад, на 1 вересня їх перебувало 10 900 пацієнтів", – зазначив глава МОЗ.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал