В Україні зафіксовано рекордну кількість госпіталізацій людей з COVID-19
В Україні за минулу добу підтвердили найбільшу кількість госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу, пише 24 канал.
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За минулу добу госпіталізували 669 людей з COVID-19 – найбільше число з початку епідемії коронавірусу в Україні.
За минулу добу в Україні захворіло 3 240 осіб, з них – 203 дитини, а також 161 медичний працівник. Було госпіталізовано 669 людей. Це — найбільша кількість госпіталізації за весь час пандемії,
– сказав Степанов.
Міністр додав, що загалом на сьогодні у лікарнях з підтвердженим або з підозрою на COVID-19 перебуває понад 13 тисяч громадян.
"Наприклад, на 1 вересня їх перебувало 10 900 пацієнтів", – зазначив глава МОЗ.
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