За минулу добу в Україні коронавірус лабораторно підтвердили ще у 3 240 людей. Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (400), Тернопільській (311), Одеській області (281), Львівській (260) та Харківській (200) областях.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.

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Станом на 19 вересня в Україні виявлено 3 240 нових випадків захворювання коронавірусом, одужали – 1 268 осіб. Кількість смертей, на жаль, збільшилася на 48.

Всього з початку пандемії померли 3 516 українців, одужали – 76 754 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 92 442 людини, що на 1 924 більше, ніж днем раніше.

Статистика поширення COVID-19 в Україні 19 вересня

Київ – 19 140 (+400)

Львівська область – 18 129 (+260)

Харківська область – 14 464 (+200)

Чернівецька область – 12 917 (+124)

Івано-Франківська область – 12 212 (+181)

Одеська область – 11 205 (+281)

Тернопільська область – 11 016 (+311)

Рівненська область – 11 015 (+98)

Закарпатська область – 9110 (+79)

Київська область – 7611 (+135)

Волинська область – 6783 (+94)

Вінницька область – 5200 (+86)

Житомирська область – 4931 (+157)

Хмельницька область – 4481 (+142)

Дніпропетровська область – 3878 (+113)

Чернігівська область – 3188 (+55)

Черкаська область – 2983 (+92)

Сумська область – 2916 (+109)

Запорізька область – 2829 (+81)

Миколаївська область – 2374 (+54)

Донецька область – 2371 (+58)

Полтавська область – 1461 (+71)

Кіровоградська область – 973 (+6)

Херсонська область – 790 (+24)

Луганська область – 735 (+29)



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