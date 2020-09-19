В Україні підтвердили 172 712 випадків COVID-19: за минулу добу – 3 240
За минулу добу в Україні коронавірус лабораторно підтвердили ще у 3 240 людей. Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (400), Тернопільській (311), Одеській області (281), Львівській (260) та Харківській (200) областях.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу, створеної Апаратом РНБО України.
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Станом на 19 вересня в Україні виявлено 3 240 нових випадків захворювання коронавірусом, одужали – 1 268 осіб. Кількість смертей, на жаль, збільшилася на 48.
Всього з початку пандемії померли 3 516 українців, одужали – 76 754 людини. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 92 442 людини, що на 1 924 більше, ніж днем раніше.
Статистика поширення COVID-19 в Україні 19 вересня
- Київ – 19 140 (+400)
- Львівська область – 18 129 (+260)
- Харківська область – 14 464 (+200)
- Чернівецька область – 12 917 (+124)
- Івано-Франківська область – 12 212 (+181)
- Одеська область – 11 205 (+281)
- Тернопільська область – 11 016 (+311)
- Рівненська область – 11 015 (+98)
- Закарпатська область – 9110 (+79)
- Київська область – 7611 (+135)
- Волинська область – 6783 (+94)
- Вінницька область – 5200 (+86)
- Житомирська область – 4931 (+157)
- Хмельницька область – 4481 (+142)
- Дніпропетровська область – 3878 (+113)
- Чернігівська область – 3188 (+55)
- Черкаська область – 2983 (+92)
- Сумська область – 2916 (+109)
- Запорізька область – 2829 (+81)
- Миколаївська область – 2374 (+54)
- Донецька область – 2371 (+58)
- Полтавська область – 1461 (+71)
- Кіровоградська область – 973 (+6)
- Херсонська область – 790 (+24)
- Луганська область – 735 (+29)
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