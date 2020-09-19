За минувшие сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили еще у 3 240 человек. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксированы в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской области (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.

Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.

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По состоянию на 19 сентября в Украине выявлены 3 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 1 268 человек. Количество смертей, к сожалению, увеличилось на 48.

Всего с начала пандемии умерли 3 516 украинцев, выздоровели – 76 754 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 92 442 человека, что на 1 924 больше, чем днем ранее.

Статистика распространения COVID-19 в Украине 19 сентября

Киев – 19 140 (+400)

Львовская область – 18 129 (+260)

Харьковская область – 14 464 (+200)

Черновицкая область – 12 917 (+124)

Ивано-Франковская область – 12 212 (+181)

Одесская область – 11 205 (+281)

Тернопольская область – 11 016 (+311)

Ровненская область – 11 015 (+98)

Закарпатская область – 9 110 (+79)

Киевская область – 7 611 (+135)

Волынская область – 6 783 (+94)

Винницкая область – 5 200 (+86)

Житомирская область – 4 931 (+157)

Хмельницкая область – 4 481 (+142)

Днепропетровская область – 3 878 (+113)

Черниговская область – 3 188 (+55)

Черкасская область – 2 983 (+92)

Сумская область – 2 916 (+109)

Запорожская область – 2 829 (+81)

Николаевская область – 2 374 (+54)

Донецкая область – 2 371 (+58)

Полтавская область – 1 461 (+71)

Кировоградская область – 973 (+6)

Херсонская область – 790 (+24)

Луганская область – 735 (+29)



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