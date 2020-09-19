В Украине подтвердили 172 712 случаев COVID-19: за минувшие сутки – 3 240
За минувшие сутки в Украине коронавирус лабораторно подтвердили еще у 3 240 человек. Наибольшее количество выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксированы в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской области (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.
Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса, созданной Аппаратом СНБО Украины.
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По состоянию на 19 сентября в Украине выявлены 3 240 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели – 1 268 человек. Количество смертей, к сожалению, увеличилось на 48.
Всего с начала пандемии умерли 3 516 украинцев, выздоровели – 76 754 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 92 442 человека, что на 1 924 больше, чем днем ранее.
Статистика распространения COVID-19 в Украине 19 сентября
- Киев – 19 140 (+400)
- Львовская область – 18 129 (+260)
- Харьковская область – 14 464 (+200)
- Черновицкая область – 12 917 (+124)
- Ивано-Франковская область – 12 212 (+181)
- Одесская область – 11 205 (+281)
- Тернопольская область – 11 016 (+311)
- Ровненская область – 11 015 (+98)
- Закарпатская область – 9 110 (+79)
- Киевская область – 7 611 (+135)
- Волынская область – 6 783 (+94)
- Винницкая область – 5 200 (+86)
- Житомирская область – 4 931 (+157)
- Хмельницкая область – 4 481 (+142)
- Днепропетровская область – 3 878 (+113)
- Черниговская область – 3 188 (+55)
- Черкасская область – 2 983 (+92)
- Сумская область – 2 916 (+109)
- Запорожская область – 2 829 (+81)
- Николаевская область – 2 374 (+54)
- Донецкая область – 2 371 (+58)
- Полтавская область – 1 461 (+71)
- Кировоградская область – 973 (+6)
- Херсонская область – 790 (+24)
- Луганская область – 735 (+29)
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