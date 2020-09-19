В Украине за минувшие сутки подтвердили наибольшее количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет 24 канал.

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За минувшие сутки госпитализировали 669 людей с COVID-19 – наибольшее число с начала эпидемии коронавируса в Украине.

За минувшие сутки в Украине заболели 3 240 человек, из них – 203 ребенка, а также 161 медицинский работник. Были госпитализированы 669 человек. Это – наибольшее количество госпитализации за все время пандемии,

– сказал Степанов.

Министр добавил, что в целом на сегодня в больницах с подтвержденным или с подозрением на COVID-19 находятся более 13 тысяч граждан.

"Например, на 1 сентября их находилось 10 900 пациентов", – отметил глава Минздрава.



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