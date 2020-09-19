Министерство здравоохранения изменило требования по 14-дневной самоизоляции, с сегодняшнего дня ее можно досрочно прервать на восьмой день.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 сентября, пишет 24 канал.

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Так, человек может досрочно прервать самоизоляцию на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест. Если он покажет отрицательный результат – можно прервать самоизоляцию.

На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде,

– заявил Степанов.

В то же время он добавил, что человек делает тест за собственные средства. Напомним, что после завершения 14-дневной самоизоляции необязательно проходить тест на COVID-19.

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