В Міністерстві охорони здоров'я вважають, що за два тижні в Україні може початися введення жорсткого карантину до того, як всі ліжка, призначені для хворих на коронавірус, будуть заповнені.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

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На сьогодні МОЗ рахує, яка кількість інфікованих на день протягом 1-2 тижнів призведе до стовідсоткового заповнення ліжок. Він нагадав, що в Україні немає другої хвилі епідемії COVID-19, адже ще не завершилась і перша.

Два тижні — це інкубаційний період, в середньому. Тоді, я як санітарний лікар буду говорити: дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося 2 тижні, й у нас іншого виходу нема, окрім як запроваджувати жорсткі карантинні обмежувальні заходи,

– сказав Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні готують потенційних 50 тисяч ліжок для інфікованих коронавірусною інфекцією.