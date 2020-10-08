В Министерстве здравоохранения считают, что через две недели в Украине может начаться введение жесткого карантина до того, как все кровати, предназначенные для больных коронавирусом, будут заполнены.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

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На сегодня МОЗ считает, количество инфицированных в день в течение 1-2 недель приведет к стопроцентному заполнению коек. Он напомнил, что в Украине нет второй волны эпидемии COVID-19, ведь еще не завершилась и первая.

Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда, я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось 2 недели, и у нас другого выхода нет, кроме как вводить жесткие карантинные ограничительные меры,

– сказал Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине готовят потенциальных 50 тысяч коек для инфицированных коронавирусной инфекцией.