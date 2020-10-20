Міністерство охорони здоров'я планує скоротити термін здійснення тестування на коронавірус, це можливо з допомогою приватних лабораторій. На їх залучення уряд вже виділив 100 мільйонів гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 20 жовтня, пише 24 канал.

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За його словами зразки аналізів відправлятимуть з міст, де є проблеми з тестуванням, в інші регіони, де таких проблем немає.

Максим Степанов – очільник МОЗ “Ми будемо мати відповідні договори з приватними лабораторіями, і відправляти туди матеріали на сам процес тестування, які знаходяться в лабораторіях. Таким чином, ми максимально розвантажимо наші лабораторні центри і максимально зменшимо кількість днів, які іноді чекають наші громадяни на результат тестування”

Міністр зазначив, що зараз проблеми з тестуванням спостерігаються в Києві, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях. При цьому є регіони, такі як Закарпатська і Кіровоградська області, де лабораторії обробляються всі тестування.

За минулу добу українські лабораторії здійснили 53 403 тестувань на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема 31 543 досліджень були здійснені методом ПЛР, а також 21 860 – методом ІФА.

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Раніше уряд прийняв рішення про безкоштовне ПЛР-тестування на COVID-19 у приватних лабораторіях. Гроші на проведення тестування у приватних закладах виділили з державного бюджету.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу