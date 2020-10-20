Минздрав объяснило, каким образом планируют сократить сроки проведения теста на COVID-19
Министерство здравоохранения планирует сократить срок осуществления тестирования на коронавирус, это возможно с помощью частных лабораторий. На их привлечение правительство уже выделило 100 миллионов гривен.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 20 октября, пишет 24 канал.
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По его словам образцы анализов будут отправлять из городов, где есть проблемы с тестированием, в другие регионы, где таких проблем нет.
Министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где в лаборатории обрабатываются все тестирования.
За минувшие сутки украинские лаборатории выполнили 53 403 тестов на выявлении коронавирусной болезни, 31 313 исследований были проведены методом ПЦР, а также 21 860 – методом ИФА.
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Ранее правительство приняло решение о бесплатном ПЦР-тестировании на COVID-19 в частных лабораториях. Деньги на проведение тестирования в частных заведениях выделили из государственного бюджета.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / Инфографика 24 канала