Министерство здравоохранения планирует сократить срок осуществления тестирования на коронавирус, это возможно с помощью частных лабораторий. На их привлечение правительство уже выделило 100 миллионов гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 20 октября, пишет 24 канал.

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По его словам образцы анализов будут отправлять из городов, где есть проблемы с тестированием, в другие регионы, где таких проблем нет.

Максим Степанов – глава Минздрав “У нас будут соответствующие договора с частными лабораториями, и мы будем отправлять туда материалы на сам процесс тестирования, которые находятся в лабораториях. Таким образом, мы максимально разгрузим наши лабораторные центры и максимально уменьшим количество дней, которые иногда ждут наши граждане на результат тестирования”

Министр отметил, что сейчас проблемы с тестированием наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. При этом есть регионы, такие как Закарпатская и Кировоградская области, где в лаборатории обрабатываются все тестирования.

За минувшие сутки украинские лаборатории выполнили 53 403 тестов на выявлении коронавирусной болезни, 31 313 исследований были проведены методом ПЦР, а также 21 860 – методом ИФА.

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Ранее правительство приняло решение о бесплатном ПЦР-тестировании на COVID-19 в частных лабораториях. Деньги на проведение тестирования в частных заведениях выделили из государственного бюджета.



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