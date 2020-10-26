Міністерство охорони здоров'я має намір створити Інститут вакцин, а також відновити розробку та виробництво вакцин на території України.

Про це заявив міністр Максим Степанов під час прес-брифінгу в Києві, пише 24 канал.

Читайте також У Києві зафіксували спалах захворюваності на грип

За словами Степанова, в Україні розглядають проєкт створення окремого Інституту вакцин.

У нас мають бути лабораторії другого рівня в кожній області, а також лабораторії рівня 3 та 3+. Ми їх маємо створити в Києві, і наразі розглядаємо проєкт створення їх в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського або створення окремого Інституту вакцин,

– заявив очільник МОЗ.

Він додав, що в Україні протягом останніх 5-6 років цьому питанню не приділяли уваги і наразі в Україні немає лабораторії 3-го рівня біозахисту. Також на початок епідемії в країні була одна станція з автоматичного виділення РНК.

"Зараз, звичайно, ситуація набагато покращилась, але ми говоримо про те, що наша думка, яка 100% буде реалізована, що ми повинні мати лабораторії BCl2 в кожній області — це 2-й рівень, що ми обов’язково повинні мати BCl3 і BCl3+. Для цього ми повинні їх створити. Зараз ми розглядаємо такий проект в нашому інституті Громашевського, або створення окремого інституту вакцин", – додав глава МОЗ.

Раніше Степанов заявляв, що необхідно забезпечити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб в України.