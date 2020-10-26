У столиці України за минулий тиждень зареєстровано 10 804 хворих на грип та ГРВІ. У МОЗ закликають вакцинуватися від грипу, адже у випадку одночасного інфікування з коронавірусом медики прогнозують ускладнений перебіг хвороби.

Про це написала пресслужба КМДА на сторінці у фейсбуці.

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Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у структурі захворюваності діти становлять 45,9%. А до медичних закладів госпіталізовано 35 людей, із них 14 – діти.

Зауважимо, наукові дані говорять про те, що спільне зараження грипом і коронавірусною інфекцією можливе. Це може негативно вплинути на перебіг хвороби та збільшити ризик смерті. Ускладнює ситуацію й те, що обидва захворювання схожі за симптомами й не піддаються лікуванню антибіотиками.

Для того, щоб знизити ризик інфікування грипом і коронавірусом треба дотримуватися кілька простих правил:

Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. У випадку відсутності мила – користуйтесь антисептиком;

Тримайте дистанцію щонайменше 1,5 метра від інших;

Якщо дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску;

Не торкайтеся очей, рота, носа;

Кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;

Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал