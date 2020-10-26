У Києві зафіксували спалах захворюваності на грип
У столиці України за минулий тиждень зареєстровано 10 804 хворих на грип та ГРВІ. У МОЗ закликають вакцинуватися від грипу, адже у випадку одночасного інфікування з коронавірусом медики прогнозують ускладнений перебіг хвороби.
Про це написала пресслужба КМДА на сторінці у фейсбуці.
Читайте також Що буде, якщо заразитися грипом і коронавірусом одночасно
Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 33,6% у порівнянні з попереднім тижнем,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, у структурі захворюваності діти становлять 45,9%. А до медичних закладів госпіталізовано 35 людей, із них 14 – діти.
Зауважимо, наукові дані говорять про те, що спільне зараження грипом і коронавірусною інфекцією можливе. Це може негативно вплинути на перебіг хвороби та збільшити ризик смерті. Ускладнює ситуацію й те, що обидва захворювання схожі за симптомами й не піддаються лікуванню антибіотиками.
Для того, щоб знизити ризик інфікування грипом і коронавірусом треба дотримуватися кілька простих правил:
- Ретельно та часто мийте руки з милом близько 40 секунд. У випадку відсутності мила – користуйтесь антисептиком;
- Тримайте дистанцію щонайменше 1,5 метра від інших;
- Якщо дотримуватися дистанції неможливо, одягайте маску;
- Не торкайтеся очей, рота, носа;
- Кашляйте та чхайте у згин ліктя чи одноразову хустинку;
- Якщо з'являються симптоми захворювання, терміново звертайтеся до лікаря.
Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал