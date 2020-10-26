В столице Украины за прошедшую неделю зарегистрировано 10 804 больных гриппом и ОРВИ. В Минздраве призывают вакцинироваться от гриппа, ведь в случае одновременного инфицирования с коронавирусом медики прогнозируют осложненное течение болезни.

Об этом написала пресс-служба КГГА на странице в фейсбуке.

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В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,6% по сравнению с предыдущей неделей,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в структуре заболеваемости дети составляют 45,9%. А в медицинские учреждения госпитализированы 35 человек, из них 14 – дети.

Заметим, научные данные говорят о том, что совместное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией возможно. Это может негативно повлиять на течение болезни и увеличить риск смерти. Осложняет ситуацию и то, что оба заболевания схожи по симптомам и не поддаются лечению антибиотиками.

Для того, чтобы снизить риск инфицирования гриппом и коронавирусом надо соблюдать несколько простых правил:

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. В случае отсутствия мыла – пользуйтесь антисептиком;

Держите дистанцию не менее 1,5 метра от других;

Если соблюдать дистанцию невозможно, надевайте маску;

Не касайтесь глаз, рта, носа;

Кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платочек;

Если появляются симптомы заболевания, срочно обращайтесь к врачу.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал