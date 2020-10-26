Министерство здравоохранения намерено создать Институт вакцин, а также возобновить разработку и производство вакцин на территории Украины.

Об этом заявил министр Максим Степанов во время пресс-брифинга в Киеве, пишет 24 канал.

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По словам Степанова, в Украине рассматривают проект создания отдельного Института вакцин.

У нас должны быть лаборатории второго уровня в каждой области, а также лаборатории уровня 3 и 3+. Мы их должны создать в Киеве, и сейчас рассматриваем проект создания их в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского или создание отдельного Института вакцин,

– заявил глава Минздрава.

Он добавил, что в Украине в последние 5-6 лет этому вопросу не уделяли внимания и в настоящее время в Украине нет лаборатории 3-го уровня биозащиты. Также на начало эпидемии в стране была одна станция с автоматического выделения РНК.

"Сейчас, конечно, ситуация намного улучшилась, но мы говорим о том, что наша мысль, 100% будет реализована, что мы должны иметь лаборатории BCl2 в каждой области – это 2-й уровень, мы обязательно должны иметь BCl3 и BCl3+. Для этого мы должны их создать. Сейчас мы рассматриваем такой проект в нашем институте Громашевского, или создание отдельного института вакцин", – добавил глава Минздрава.

Ранее Степанов заявлял, что необходимо обеспечить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней в Украине.